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धनतेरस:कोरोना काल में भी धन की वर्षा, जिले में 2 हजार बाइक और 500 कारों की बिक्री

टीकमगढ़एक घंटा पहले
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  • एटीएम से निकाले गए डेढ़ करोड़ रुपए, जिले में बैंक से हुआ चार करोड़ का लेनदेन

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर जिले भर में गुरुवार को धनतेरस का पर्व मनाया गया। इस दिन भगवान धनवंतरि की पूजा का विशेष महत्व है। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार में सबसे पहला दिन धनतेरस का पर्व आता है और इस तरह रोशनी के पर्व दीपावली की शुरुआत होती है। लोगों ने धनतेरस पर बाजार में जमकर खरीदारी की। इस बार वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी ज्यादा की गई। लोगों ने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी सामान खरीदा। इसके अलावा बैंक से जिले में 4 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ।

कोरोना महामारी के बीच दीपावली के त्यौहार पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस बार धनतेरस पर काराेबार में बढ़ोत्तरी हुई है। धनतेरस के दिन लोगों ने बड़ी मात्रा में बैंक से लेनदेन किया है। एसबीआई के महाप्रबंधक मनोज शर्मा के अनुसार जिले की ब्रांचों से करीब 4 करोड़ रुपए लोगों द्वारा निकाले गए। वहीं ढाई करोड़ रुपए जमा किए गए।

इसके अलावा एटीएम मशीनों का भी भरपूर प्रयोग किया गया। एटीएम द्वारा धनतेरस के दिन करीब डेढ़ करोड़ रुपए की नकदी निकाली गई। एटीएम में रोजाना डेढ़ करोड़ रुपए की राशि रखी जा रही है। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग में जमीन की बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रियां की गई हैं। विभाग के उप पंजीयक शिवाजी राव माने ने बताया कि धनतेरस के दिन 26 रजिस्ट्रियां की गई हैं। जिनमें लगभग 50 लाख रुपए की प्रापर्टी लोगों के नाम की गई। दो दिन में और रजिस्ट्रियां बढ़ सकती हैं।

ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े अभिषेक सिंघई ने बताया कोरोना के बावजूद भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिले भर में करीब 2 हजार दो पहिया और 500 चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई और लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर की अपेक्षा निजी वाहनों में रुचि दिखाई है। वही बुंदेलखण्ड फर्नीचर संचालक देवेंद्र जैन ने बताया कि जिले में फर्नीचर और अन्य सामानों की बिक्री बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी पलक पोद्दार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की काफी डिमांड रही।

चांदी के सिक्के हुए महंगे, 10 ग्राम पर सिक्के पर 200 रुपए तक दाम बढ़े

बाजार में सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलकर सामान काे सजाकर रख लिया था। दोपहर बाद बाजार में खरीददारी करने के लिए भीड़ उमड़ी। इस बार सोने-चांदी के साथ-साथ प्लास्टिक आइटम और बर्तनों को खरीदने के लिए दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लगी रही।

रात 11 बजे तक खरीदारी का सिलसिला चलता रहा। पंडितों के अनुसार धनतेरस पर्व पर सामान खरीदना शुभ माना जाता है। जिसके चलते लोग पर्व पर घर में नई वस्तु लाते हैं। ज्वेलरी व्यापारी विवेक सोनी ने बताया कि इस बार बाजार में चांदी की परत चढ़े दो हजार के नोट भी आए हैं। चांदी के सिक्कों पर इस बार 10 ग्राम के सिक्कों पर दो सौ रुपए बढ़कर आए हैं। पहले यह 500 रुपए तक का था। इस बार यह 700 रुपए का पड़ रहा है।

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