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  • Registration Begins For Admission In Government ITI Baldevgarh, Its Merit List Will Be Displayed On MP Online On November 9 At 5 Pm

प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन:शासकीय आईटीआई बल्देवगढ़ में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू ,इसकी मेरिट सूची एमपी ऑनलाइन पर 9 नवम्बर शाम 5 बजे प्रदर्शित होगी

टीकमगढ़3 घंटे पहले
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शासकीय आईटीआई बल्देवगढ़ में संचालित ट्रेड वेल्डर में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 3 नवम्बर से 8 नवम्बर तक रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार तथा नवीन चॉइस फिलिंग की जाएगी। इसकी मेरिट सूची एमपी ऑनलाइन पर 9 नवम्बर शाम 5 बजे प्रदर्शित होगी।

मेरिट सूची में सम्मिलित आवेदकों को 10 नवम्बर को सुबह 9 बजे से संस्था में उपस्थित होकर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपस्थिति मार्क करानी होगी। इसके बाद इन आवेदकों की 11 नवम्बर सुबह 9 बजे मेरिट सूची एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी की जाएगी तथा मेरिट सूची के आधार पर संस्था में प्रवेश दिया जाएगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के बाद भी यदि सीट रिक्त रहती है तो पुनः रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार 12 नवम्बर से 16 नवम्बर तक किया जाएगा। जिसकी मेरिट सूची 17 नवम्बर को प्रदर्शित की जाएगी। इन आवेदकों को 18 नवम्बर को सुबह 9 बजे से संस्था में उपस्थित होकर एमपी ऑनलाइन पर उपस्थिति मार्क कराना होगी। जिनके प्रवेश मेरिट सूची के अनुसार 19 नवम्बर को किए जाएंगे।

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