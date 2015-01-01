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प्रतियोगिता:राईस क्लब ने फिटनेस क्लब को हराकर जीता फाइनल मैच

टीकमगढ़एक घंटा पहले
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खेल एवं युवा कल्याण और फिटनेस क्लब के द्वारा पुलिस लाइन खेल परिसर पर इन्ट्रा मोरल फुटबॉल कप आयोजन के अंतर्गत गुरुवार को प्रतियोगिता का फाइनल मैच सन राईस क्लब और फिटनेस क्लब के बीच खेला गया। जिसमें सन राईस क्लब ने फिटनेस क्लब को 1-0 से हराकर इन्ट्रा मोरल फुटबॉल कप पर विजयी होने का श्रेय प्राप्त किया।

दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन मैच के 40वें मिनट पर फिटनेस क्लब के हर्ष रैकवार द्वारा आत्मघाती गोल कर दिया गया। जिसको फिटनेस क्लब ने अन्तिम समय तक चुका नहीं पाया और इस तरह फिटनेस क्लब को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। फिटनेस क्लब की और से आरिश यादव, साजिद खान, यश रावत का खेल अच्छा रहा।

जबकि सन राईस क्लब की और से अरविन्द, सुरेन्द्र, आफताब सौरभ और जमन का खेल सराहनीय रहा। फाइनल मैच के मुख्य अतिथि पूनम जायसवाल, जिला खेल अधिकारी विशिष्ट अतिथि सैफ उल्ला खान, क्रीड़ा अधिकारी एसडी अहिरवार रहे। विजेता और उपविजेताओं को शील्ड प्रदान की गई।

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