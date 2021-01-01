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लापरवाही:ट्रांसपोर्टिंग के दौरान कोविशील्ड के छह बॉयल टूटे, सीएमएचओ बोले- पता नहीं

टीकमगढ़5 घंटे पहले
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कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जहां लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ट्रांसपोर्टिंग के दौरान 6 बॉयल टूटने से 60 डोज खराब होने का मामला सामने आया है। सूत्रों की मानें तो मप्र के सिर्फ टीकमगढ़ जिले में ही बॉयल टूटने की बात अब तक सामने आई है। ऐसे में यह स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही कही जा सकती है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब इस मामले में सीएमएचओ डॉ. ओपी अनुरागी से बात की तो वह पूरे मामले से अनभिज्ञ नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में यह मामला नहीं था, लेकिन जिसने भी इसमें लापरवाही बरती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक कुल वैक्सीन का 2 प्रतिशत डोज खराब होने की बात कही।
जिन हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन नहीं लग सकी, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए बुधवार को मॉकअप राउंड में बुलाया गया। वहीं जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बुधवार को वैक्सीन नहीं लगवाई अब उन्हें नि:शुल्क वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो गुरुवार को कुछ कर्मचारियों को बुलाया गया है। जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी।
अब तक जिले में 4 हजार 765 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है
6 फरवरी के बाद के अब अन्य विभागों के फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिले में पुलिस, होमगार्ड और राजस्व विभाग के 2 हजार 908 अधिकारियों-कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। हालांकि जिला पंचायत में काम करने वाले पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में शामिल किया गया। उनके भी रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होंगे।टीकमगढ़ जिले में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरु हुआ था। अब तक जिले में कुल 4 हजार 765 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड में 6 हजार 552 लोगों का रजिस्ट्रेशन हेल्थ वर्कर्स के रूप में हुआ था। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. पीके माहौर के अनुसार गुरुवार को भी 8 केंद्रों पर करीब 500 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुलाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद छूटे हुए कर्मचारियों को शुल्क देकर वैक्सीन लगवाना होगी।

वैक्सीन आने के बाद जनवरी में सिर्फ 46 कोरोना पॉजिटिव ही मिले
मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने वाला कोरोना अब खुद वेंटिलेटर पर आ चुका है। जिले में जनवरी में सिर्फ 46 ही पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फरवरी के पहले तीन दिनों में सिर्फ 2 संक्रमित मिले हैं। दिसंबर तक टीकमगढ़ जिले में कोरोना के 1261 मामले थे। जबकि वैक्सीन आने के बाद सिर्फ 46 मरीज मिले। अब तक टीकमगढ़ जिले में 1309 मरीज मिल चुके हैं। जिनमें से 1270 स्वस्थ्य होकर घर जा चुके हैं अौर 12 मरीज एक्टिव हैं। वहीं अब तक 34 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। जिनमें से 6 लोगों के सैंपल अन्य शहरों में लिए गए थे। सूत्रों के अनुसार एक बॉयल में से 10 लोगों को डोज दिया जा सकता है। ऐसे में अधिकांश सेंटरों में बॉयल खुलने के बाद पर्याप्त लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। जिससे डोज खराब हो रहे हैं। जिले में अब तक करीब 100 से अधिक कोविशील्ड के डोज खराब हो चुके हैं। जिनमें से 60 डोज तो ट्रांसपोर्टिंग के दौरान 6 बॉयल टूटने से ही खराब हुए हैं।

कुल 21 केंद्रों पर किया गया वैक्सीनेशन
बुधवार को टीकमगढ़ व निवाड़ी जिले के 20 केंद्रों पर 1963 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगवाने के लिए मैसेज भेजे गए थे। उनमें से सिर्फ 553 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ही वैक्सीन लगवाई। इनमें जिला अस्पताल 73, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव 0, पलेरा 49, जतारा 24, बल्देवगढ़ 22, खरगापुर 37, निवाड़ी 56, पृथ्वीपुर 48। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरानाथर 8, मवई 24, हटा 2, अस्तौन 0, बुडेरा 12, बम्हौरी कला 66, दिगौड़ा 40, ओरछा 10, तरीचर कलां 0, कछौरा 3, जेरोन 10, सिमरा 10 और जरूआ में 24 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुधवार को वैक्सीन लगाई गई।
लापरवाह के वेतन से की जाएगी वसूली
^कोविशील्ड वैक्सीन की 6 बाॅयल टूटने में जो भी कर्मचारी जिम्मेदार होगा। उसके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें जांच के बाद जो भी दोषी सामने आएंगे उनकी वेतन से वैक्सीन की वसूली की जाएगी।
सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर टीकमगढ़

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