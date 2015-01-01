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चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखें वर्जित:चीनी-विदेशी पटाखों का भंडारण, परिवहन तथा विक्रय प्रतिबंधित, आयात बिना लाइसेंस पूर्णत: वर्जित है

​​​​​​​टीकमगढ़3 घंटे पहले
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चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लाइसेंस पूर्णत: वर्जित है। डायरेक्टर जनरल फाॅरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिये कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन और विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है।

विस्फोटक अधिनियम की धारा में इस प्रकार के अवैध पटाखों का भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किए जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने ने संबंधित अधिकारियों को नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिए टेम्प्रेरी लाइसेंस जारी नहीं किए जाने की हिदायत दी है।

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