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शासकीय भूमि:टीम ने जेसीबी से हटवाया अवैध पक्का निर्माण

टीकमगढ़5 घंटे पहले
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दिगौड़ा थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा भाटा गांव में शासकीय भूमि पर दबंगों ने अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर लिया था। पक्का निर्माण हटाने के लिए मोहनगढ़ तहसील से नोटिस जारी किए गए, अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। बुधवार को तहसीलदार ने जेसीबी से पक्का निर्माण तो दिया है। मोहनगढ़ तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर और दिगौड़ा थाना प्रभारी बृजेश कुमार टीम के साथ भगवंतपुरा भाटा गांव शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंचे। यहां कई वर्षाे से शासकीय भूमि कब्जा जमा हुआ था। दबंगों ने पक्का निर्माण कर रखा था। जिसे तहसीलदार ने जेसीबी मशीन से जमीनजोद कर दिया। तहसीलदार ने कहा कि इस तरह के अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण वाले स्थानों को चिंहित किया जा रहा है। इस कार्रवाई में चंद्रेश राजपूत, सौरभ श्रीवास्तव सहित कई शामिल थे।

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