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विद्युत:विभाग ने बकाया राशि जमा करने आदेश किए जारी, नहीं तो काट दी जाएगी बिजली

टीकमगढ़3 घंटे पहले
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  • 35596 में से मात्र 7850 उपभोक्ताओं ने ही जमा की है राशि

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी के 35 हजार 596 उपभोक्ताओं में से मात्र 7 हजार 850 उपभोक्ताओं ने देयक बकाया राशि जमा की है। 20 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा ही देयक राशि जमा करने पर विद्युत विभाग ने समय सीमा में देयक बकाया राशि जमा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अगर 24 दिसंबर तक राशि जमा नहीं की गई तो बिजली काट दी जाएगी।

वर्तमान में कोरोना के चलते एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बकाया राशि अस्थगित की गई थी। उपभोक्ताओं को केवल चालू माह की खपत के आधार पर देयक जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद भी टीकमगढ़ जिले में 35 हजार 596 उपभोक्ताओं में से केवल 7 हजार 850 उपभोक्ताओं ने देयक राशि जमा की है।

शेष 27 हजार 746 उपभोक्ताओं ने अभी भी देयक जमा नहीं किए हैं। जिस पर देयक बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के लिए आदेश जारी किए गए कि समय सीमा 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के पूर्व राशि जमा कराएं। जमा नहीं करने पर देयकों के बकाया राशि में वृद्धि के साथ-साथ अधिभार भी लग रहा है। अगर जमा नहीं किया गया तो गठित दलों द्वारा ट्रांसफार्मर एवं लाइन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

कृषि पंप उपभोक्ता देयक बकाया राशि जमा करें

कार्यपालन अभियंता अमित कुमार ने बताया कि कृषि पंप उपभोक्ता अपने देयक समय से जमा करने के बाद ही पंप का उपयोग करें। अस्थाई पंप कनेक्शन के लिए निर्धारित समय एवं भार के अनुसार राशि जमा करने के बाद ही उपयोग करें। जिससे कार्रवाई न हो।

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