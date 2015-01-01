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  • This Is How The Rescue Breaking The Rock And Excavated To A Depth Of 55 Feet, Called The Machine From Bina For Tunnel, It Will Take 9 Hours To Get Out

सिसकियां रुकीं, उम्मीद बरकरार:ऐसे चल रहा रेस्क्यू - चट्‌टान तोड़कर 55 फीट गहराई तक खुदाई की, सुरंग के लिए बीना से मशीन बुलाईं, बाहर निकालने में 9 घंटे और लगेंगे

टीकमगढ़2 घंटे पहले
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  • भास्कर अपडेट - रात 11 बजे - बोरवेल में 52 फीट पर फंसे 4 साल के प्रहलाद के 38 घंटे

निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील की बारहोबुजुर्ग पंचायत के सैतपुरा खिरक में बुधवार सुबह 9 बजे से 4 साल का बच्चा 52 फीट गहराई पर बोर में फंसा हुआ है। जिसे निकालने के लिए लगातार एनडीईआरएफ लखनऊ और बबीना की आर्मी टीमें लगी हुई हैं। 34 घंटे से सेना बोर के बराबर से एक गड्‌ढा बना रही है। जिससे सुरंग बनाकर बच्चे के पास पहुंचा जा सके।

साथ ही बच्चे को बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इसके अलावा गांव व आसपास के लोग भी अब 4 साल के प्रहलाद की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं।

बुधवार देररात लखनऊ से एनडीईआरएफ की 22 सदस्यीय टीम इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में रेस्क्यू में जुट गई। वहीं बबीना से आई रेस्क्यू टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल केके गौतम कर रहे हैं। गुरुवार को भी प्रहलाद को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी रहा।

गुरुवार को निवाड़ी विधायक अनिल जैन और टीकमगढ़ सांसद डॉ. वीरेंद्र खटीक ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही टीम से बात की। स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सूत्रों की मानें तो प्रहलाद कल शाम से खास रिस्पांस नहीं दे रहा है।

दादाजी पुकारते रहे

प्रहलाद के पिता हरकिशन कुशवाहा गुरुवार को पूरे दिन बार-बार खुदाई के बारे में जानकारी लेते रहे। वहीं मां कपूरी कुशवाहा का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं दादा बज्जू कुशवाहा बार-बार बस यही कह रहे हैं कि मुंगे बेटा से कहो बेटा के हम लेबे आ रए हैं।

नहीं पहुंचे पृथ्वीपुर विधायक

इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद क्षेत्रिय विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर दो दिन से नदारद हैं। हालांकि गुरुवार को जब निवाड़ी विधायक अनिल जैन व सांसद ने मौके पर पहुंचकर परिजन और बच्चे की जानकारी अधिकारियों से ली, तो इसके बाद विधायक के बेटे नितेंद्र सिंह पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली।

20 फीट की सुरंग बनेगी
निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव ने बताया 55 फीट खुदाई हो चुकी है। 15-20 फीट की सुरंग बनाने के लिए बीना, सागर एवं झांसी से मशीन बुलाई जा रही है। अभी 8 से 9 घंटे और लग सकते हैं। कोशिश है कि बच्चे को जल्द निकाल लिया जाए।

बीना से भेजी ड्रिलिंग मशीन

बीना से बीपीसीएल द्वारा बच्चे को बचाने के लिए ड्रिलिंग मशीन भेजी है। 20 लोगों की टीम भी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर नीरज जैन ने बताया मैनेजर अखिलेश कुमार तिवारी के साथ घटना स्थल पर ड्रिलिंग मशीन काे भेजा है। जिसे शाम साढ़े 5 बजे रवाना किया गया।

इतने संसाधन लगे

बबीना की आर्मी की 16 सदस्यीय टीम, लखनऊ की 22 सदस्यीय टीम, झांसी की 3 सदस्यीय नाइट विजन टीम, टीकमगढ़ की 7 सदस्यीय एनडीईआरएफ और निवाड़ी की रेस्क्यू टीम। इस काम में 5 जेसीबी, 2 एनएनटी, एक क्रेन मशीन लगातार खुदाई कर रही है।

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