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कलेक्टर का निर्देश:टीकमगढ़ जिला जल अभावग्रस्त घोषित, नलकूप खनन पर लगाया गया प्रतिबंध

टीकमगढ़4 घंटे पहले
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  • 30 जून 2021 तक के लिए कलेक्टर ने किया जारी किया आदेश

इस वर्ष टीकमगढ़ जिले में अल्प वर्षा होने के कारण आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्त्रोतों की जल आवक क्षमता घटने की आशंका है। जिसके कारण जिले में आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट संभावित है। इसलिए पेयजल एवं निस्तार के लिए आम जनता को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने उपाय किया जाना अति आवश्यक हो गया है। जिसको लेकर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है।

आगामी वर्षाकाल प्रारम्भ होने की कालावधि 30 जून 2021 तक के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र एवं परिसीमा को मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर द्विवेदी ने आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति टीकमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बगैर किसी भी प्रयोजन के लिए नवीन नलकूप खनन नहीं कराएगा।

अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तिथि से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत तथा समस्त नदी, नालों, तालाबों,बावड़ियों आदि स्त्रोतों का उपयोग सिंचाई अथवा औद्योगिक, व्यावसायिक प्रयोजन के लिए ( जिसमें जिलांतर्गत संचालित समस्त निजी वाहन धुलाई सेंटर भी शामिल है ) सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर पेयजल का दुरूपयोग नहीं करेगा।

आदेशों के उल्लंघन पर दो हजार जुर्माना और दो वर्ष सजा

इस दौरान शासकीय विभागों द्वारा लोक हित में पेयजल के लिए नलकूपों का खनन छोड़कर सभी प्रकार के नलकूपों के खनन प्रतिबंधित रहेंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लिखित अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में एवं आपातकालिक स्थिति की दशा में क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पेयजल के लिए निजी नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे।

इसके लिए क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर अधिनियम की धारा के तहत यह दण्डनीय होगा, जो दो वर्ष तक के कारावास से या 2000 रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

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