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टीकमगढ़ में हादसा:गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, दो लोगों की मौत

टीकमगढ़2 घंटे पहले
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टीकमगढ़| गलत साइड से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक घटना के बाद सड़क से नीचे उतरा। - Dainik Bhaskar
टीकमगढ़| गलत साइड से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक घटना के बाद सड़क से नीचे उतरा।
  • अजनौर गांव के पास की घटना, तीनों बाइक से बगाज माता मंदिर से लौट रहे थे

टीकमगढ़-सागर मार्ग स्थित अजनौर गांव के बस स्टैंड के पास लापरवाह ट्रक चालक ने गलत साइड पर तेजगति से ट्रक चलाकर बाइक सवारों को कुचल दिया। इस दर्दनाक घटना में बहन और भांजे की मौत हो गई। वहीं भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों लोग बगाज माता के दर्शन करके अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक और दो क्लीनरों को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया।

दरअसल सागर जिले के शाहगढ़ क्षेत्र के रानीपुरा गांव के रहने वाले संतोष अहिरवार उम्र 28 वर्ष अपनी बहन रामकुमारी अहिरवार उम्र 24 वर्ष और भांजा मोक्ष 2 वर्ष को लेकर बगाज माता मंदिर दर्शन करने आए थे।

दोपहर 2 बजे अजनौर गांव के पास हुआ हादसा
मंदिर से लौटकर अपने घर जाने के दौरान दोपहर 2 बजे अजनौर गांव के बस स्टैंड के पास बड़ागांव धसान की ओर से आ रहे ट्रक ने लापरवाही से चलाकर सड़क से नीचे उतारकर बाइक सवारों को कुचल दिया। घटना में ट्रक के टायर की चपेट में आने से मां रामकुमारी, बेटे मोक्ष की मौके पर मौत हो गई। जिसने यह हादसा देखा उसकी रूह कांप गई। काल बनकर आए ट्रक के टायर के नीचे मां रामकुमारी और उसका बेटा मोक्ष धूल में पड़ा हुआ था। कुछ दूरी पर भाई संतोष गंभीर हालत में तड़फ रहा था। जिसने भी मां-बेटे के शव देखे उन्होंने यह हादसा नहीं ट्रक चालक की क्रूरता बताई।

लोग बोले-चालक नशे में नहीं होता तो बच जाते मां-बेटे
अगर ट्रक चालक शराब के नशे में नहीं होता तो शायद मां-बेटा आज जिंदा होते। इस घटना में ट्रक चालक द्वारा पूरी तरह लापरवाही बरती गई है। घटना को देखकर स्थानीय लोगों ने ट्रक को घेर लिया। इस दौरान चालक घटना को अंजाम देकर भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों ने ट्रक में सवार दो क्लीनरों को पकड़ लिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों युवक शराब के नशे में दिखाई दे रहे थे। वहीं पुलिस ने लोगों के सहयोग से घायल संतोष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

काल बनकर आए ट्रक से संतोष का हुआ सामना
जिला अस्पताल में भर्ती संतोष को हाथ में फैक्चर आया है। संतोष पूरी तरह घबराए हुए था। संतोष के अनुसार - हम लोग गाड़ी से माता के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में गाड़ी रोकी। प्रसाधन करके गाड़ी पर बैठ गए। बहिन और भांजे को भी बैठा लिया। गाड़ी चालू करके जैसे ही आगे बढ़े तो सामने से तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक कब हम लोगों की साइड आ गया पता ही नहीं चला। गाड़ी से जैसे ही टकराया तो मैं दूर जाकर गिरा और बहन और भांजे पर ट्रक चढ़ गया।

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पहुंची। मौके से पुलिस ने ट्रक क्रमांक एमपी 16 जीए 0397 को जब्त कर लिया है। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि दोनों शवों का मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया है। जिला अस्पताल में शवों का पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं दो पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। इसमें ड्राइवर कौन था।

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