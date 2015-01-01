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परवरिश:डेढ़ साल से दादी के साथ रह रहा दो साल का पोता, सब्जी बेचकर कर रहीं परवरिश

टीकमगढ़एक घंटा पहले
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शहर के कटरा बाजार में ठेले पर सब्जी बेचने वाली 60 वर्षीय मुन्नी बानो अपने दो साल के पोते की परवरिश पिछले डेढ़ साल से कर रही है। अपने माता-पिता से दूर 2 वर्षीय आरिश दादी के पास पल रहा है। दादी मुन्नी बानो दो वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाने के दौरान बेटे को साथ रखती है।

दादी का कहना है कि बहू डेढ़ साल से मायके में रह रही है। बेटा अलग रह रहा है। दोनों ने पोते की परवरिश का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दिया। दीपावली के त्यौहार पर बाजार में सब्जी बेचने के दौरान एक लोहे की बेंच पर बच्चे को सुलाकर सब्जी बेचने का काम कर रही हैं।

60 वर्षीय दादी ने बताया कि घर में मेरा पोता और मैं हम दोनों ही रहते हैं। सब्जी बेचकर खर्च चलाता है। सुबह 5 बजे जब थोक सब्जी मंडी जाती हैं तो पोते को साथ में ले जाती हैं। वहां पूरी खरीदारी करके आते हैं, इसके बाद ठेले पर सब्जी जमाकर बेचना शुरू करते हैं। दिन भर ठेले पर ही पोते आरिश की परवरिश करते हैं।

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