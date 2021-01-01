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गौसेवा:घायल गायों की सेवा करने का जुनून में बना लिया वार्ड

टीकमगढ़2 घंटे पहले
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टीकमगढ़| गाय काे बोतल चढ़ाकर इलाज करते युवा। - Dainik Bhaskar
टीकमगढ़| गाय काे बोतल चढ़ाकर इलाज करते युवा।
  • कड़ाके की ठंड में अपाहिज गौवश के लिए युवा बने सहारा उपचार के लिए तैयार किया वार्ड

नए बस स्टैंड रोड स्थित विटनरी विभाग के पास संचालित आसरा गौ सेवा केंद्र में इन दिनों युवा गौ सेवा में जुटे हुए है। कपकपाती ठंड में दुर्घटनाग्रस्त गायों को रखकर देखभाल की जा रही है। अपाहिज 30 से 35 गायों को भोजन व्यवस्था के साथ ठंड से बचाने के लिए अलाव की भी रोजाना व्यवस्था की जाती है। सर्द हवाएं चलने से गाय के बच्चों को बंद कमरे में रखा जा रहा है। यह जिले का पहला स्थान है जहां अपाहिज गायों को रखकर इलाज के लिए जीर्णशीर्ण स्थान को इमरजेंसी वार्ड के रूप में संचालित किया जा रहा है।

पिछले 12 वर्षो से प्रदीप मिश्रा उर्फ गोलू गौ सेवा कर रहे है। उन्होंने बताया कि सड़क पर घूम रही आवारा गाय का एक्सीडेंट हो जाता था। जिन्हें देखने वाला कोई नहीं रहता था। जिसे देखकर मन में गाय के लिए कुछ करने के लिए ख्याल आया और वर्ष 2008 से सड़क दुर्घटना में घायल गौवंश का इलाज कराना शुरूकर दिया। इसके बाद धीरे-धीरे डॉक्टरों से प्रशिक्षण लेते हुए घायलों का इलाज करना शुरूकर दिया।

एक महीने का करीब 20 हजार खर्च
गौ सेवा करने का जुनून यहां तक खींच लाया कि गोलू अपने घरेलू खर्च में से गाय का पेट भरने के लिए निकालते हैं। गोलू ने बताया कि सड़कों पर पीड़ित या एक्सीडेंट में घायल गाय के लिए दवाई से लेकर उनके खानपान के महीने भर का चार्च करीब 20 हजार आता है। वहीं लोगों के सहयोग से चारा और अन्य सामग्री की व्यवस्था हो जाती है।

घायल गायों को देखकर लोग लगा देते कॉल
गोलू मिश्रा पेशे से इलेक्ट्रानिक की दुकान संचालित करते है, लेकिन वे घायलों का इलाज करने के लिए अपना काम छोड़कर कुछ समय निकालते है। उन्होंने बताया कि कई वर्षो से गौ सेवा करते आ रहे है। ऐसे में गौ सेवक के रूप में पहचान मिली है। जहां भी पर अन्य लोगों को घायल अवस्था में गाय मिलती है तो वे कॉल करके घटना की जानकारी देते हैं।

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