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  • After 10 Days, The Fertilizer Came, Divided 640 Farmers Till Evening, The District Manager Said Will Distribute Even Today

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वितरण:10 दिन बाद आया खाद, 640 किसानों को शाम तक बांटा, जिला प्रबंधक बोले- आज भी बांटेंगे

आगर मालवा3 घंटे पहले
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  • काला बाजारी रोकने में रुचि नहीं दिखा रहे अधिकारी, नहीं बनाया जांच व नियंत्रण के लिए दल

एमपीएग्रो के रिटेल काउंटर से 10 दिन के अंतराल के बाद किसानों को खाद मिल पाया। गुरुवार सुबह काउंटर पर 68 मैट्रिक टन अर्थात 450 बोरी खाद आया। रिटेल काउंटर पर खाद न मिलने से आगर ही नहीं जिले भर के किसान परेशान हो रहे थे। दो-दो बोरी ही सही खाद मिलने से किसानों को काफी राहत मिली। 640 किसानों को खाद बांटा।

अधिकारी कह रहे हैं कि खाद की जिले में कोई किल्लत नही हैं, लेकिन अभी भी किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा हैं। खाद की काला बाजारी रोकने व उस पर नियंत्रण करने में अधिकारी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। नतीजा खाद न मिलने से नाराज किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने में देर नहीं करते।गत दिनों जो दो ट्रक खाद आया था, उसे एमपीएग्रो के गोडाउन में खाली कराने के बजाए अन्य संस्था के गोडाउन में खाली कराया गया था, लेकिन उस संस्था ने भी खाद नहीं बांटा।

नतीजा यह हुआ कि खाद न मिलने से नाराज किसान फिर सड़कों पर आ गए। एमपीएग्रो द्वारा 100 मैट्रिक टन की मांग कंपनियों को भेजी गई थी। जिस पर 68 मैट्रिक टन खाद आगर को मिला। एमपीएग्रो के जिला प्रबंधक ओपी विजयवर्गीय का कहना हैं कि आज भी खाद वितरण किया जाएगा ताकि किसानों को परेशान न होना पड़े।

किसान हो रहे परेशान

एक तरफ जहां खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं काला बाजारी रोकने के लिए दल कृषि विभाग द्वारा नहीं बनाया गया। कुछ दिनों पहले प्रदर्शन के दौरान किसानों ने निजी गोडाउन में खाद होने का आरोप अधिकारियों के सामने लगाया था।

जांच दल के संबंध में जब उप संचालक कृषि आरपी कनेरिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मीटिंग में हूं, बात नहीं कर पाउंगा। एमपीएग्रो के पास किसानों को देने के लिए कितना खाद बचा हैं, इस संबंध में उनसे पूछना चाहा तो बोले कि मीटिंग के कारण मैं जानकारी नहीं ले पाया।

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