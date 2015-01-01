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अधिकारियों की बड़ी लापरवाही:गो अभयारण्य में कुत्ते नोच रहे थे गायों के शव, कई जगह पड़ी थी गायों की हडि्डयां

आगर मालवा3 घंटे पहले
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मृत गाय को नोचते कुत्ते, जगह-जगह पड़ी दिखी गायों की अस्थियां
  • गाे-कैबिनेट के दौरान गायें चमचमाती दिखे, इसलिए अब शुरू हुआ उन्हें नहलाने का काम
  • मृत हुई गायों को पत्रकारों के डर से सुबह जल्दी हटा दिया, व्यवस्था में नहीं दिखा कोई सुधार

38 करोड़ से बने भारत के पहले गो अभयारण्य में कल रविवार को गो-कैबिनेट की बैठक होना है। इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान खुद लेंगे। गो-कैबिनेट की बैठक में मात्र 2 दिन शेष हैं, लेकिन अभयारण्य की व्यवस्था में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। गो-कैबिनेट में शामिल लोगों को ऊपरी चमक दमक दिखाने के लिए अधिकारी कोशिश में लगे हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था बदहाल है। भूसे की कमी गो-अभयारण्य में अभी भी बनी हुई हैं तो मृत हुई गायों को पीछे कुत्ते नोचते नजर आए। वहीं गायों की हडि्डयां पड़ी थी।

आगर से टीम बुलाकर करवाया जा रहा गायों का उपचार

सूत्र बताते हैं कि गो-कैबिनेट में आने वाले अतिथियों को गायें चमचमाती नजर आए, इसके लिए उन्हें शुक्रवार को सुबह जल्द नहलाया गया तो बीमार गायों का उपचार करने के लिए आगर से टीम बुलवाई गई। पानी की ठेल व अन्य स्थानों की रंगाई-पुताई भी अधिकारियों ने करवाई।

24 नंबर शेड में मरणासन्न अवस्था में दिखी 9 गायें

शुक्रवार को भास्कर में प्रकाशित ‘गो-अभयारण्य में मरी पड़ी थी 10 गायें, 2 दिन बाद सीएम यहीं करेंगे गो-कैबिनेट की पहली बैठक’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसलिए मृत हुई गायों को सुबह जल्दी शेड से हटाकर जहां समाधि दी जाती है, उस स्थान पर पहुंचा दिया गया। अलग-अलग शेडों में बीमार गायों को शेड नंबर 24 में रखा हुआ था, वहां 9 गायें मरणासन्न स्थिति में दिखाई दी।

मृत गायों को नोच रहे थे कुत्ते

अभयारण्य के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृत हुई गायों को समाधि देने का एक स्थान निश्चित हैं। इसमें निर्धारित माप का गड्ढा बनाकर तथा गाय के वजन के बराबर नमक डालकर समाधि दी जाती है, लेकिन गायों को समाधि देने के बजाए ले जाकर उस स्थान पर डाला जा रहा है। भास्कर टीम समाधि देने वाले स्थान पर पहुंची तो गायों की अस्थियां इधर-उधर बिखरी हुई थी। वही अलग-अलग स्थान पर मृत पड़ी दो गायों को कुत्ते नोच रहे थे।

भूसे के आधे शेड थे खाली

गो-कैबिनेट के दो दिन पहले भूसे तक की व्यवस्था अधिकारी नहीं जुटा सके। शुक्रवार शाम तक भी अभयारण्य में पर्याप्त भूसा नहीं था। गुरुवार को भूसे के जो शेड खाली पड़े थे, वह खाली ही नजर आए। गायों को जिन शेडों में बांधा जाता है, उनके सामने ठेल में कुछ जगह भूसा था तो कुछ जगह बहुत कम था, लेकिन गोदाम तो खाली ही नजर आए।

गायों की मौत

गो-अभयारण्य सालरिया के उप संचालक एस.वी. कोसरवाल ने बताया डॉक्टरों की टीम लगाकर 12 गायों का इलाज करवाया गया है। गायों की मौत के बारे में उन्होंने बताया कि लेंटाना नामक जहरीले पौधे खाने और पूर्व से पॉलीथिन खाई हुई यहां पहुंची गायों की मौत हुई है।

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