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धमकी:पार्टी में खाने पर बुलाया और देशी कट्टे से जान से मारने की धमकी दी

बड़ौद3 घंटे पहले
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ग्राम बनोठीखुर्द में बुधवार रात 10 बजे श्यामसिंह पिता बाबूसिंह के यहां जीत की खुशी में पार्टी चल रही थी। तारासिंह पिता गोरधनसिंह अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था। तारासिंह को भी श्यामसिंह के यहां खाना खाने के लिए बुलाया था।

वह पार्टी में खाना खाने गया तो वहां पर गोकुलसिंह पिता भंवरसिंह निवासी बनोठीखुर्द भी आया और बोला की भाजपा वालों को पार्टी में क्यों बुलाया और देशी कट्टा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी तारासिंह पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने गया तो वहां पर भाजपा प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल भी थाने पहुंचे और आरोपी गोकुलसिंह पिता भंवरसिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने बड़ौद थाने में 316/20 पर प्रकरण दर्ज किया है।

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