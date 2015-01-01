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प्रदर्शन:बिजली कटौती से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन

बेरछा3 घंटे पहले
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किसानों को कृषि कार्य के लिए मिलने वाली 10 घंटे बिजली में से मात्र 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। इससे परेशान होकर कांग्रेस नेता इंदरसिंह सुल्तानपुरा के नेतृत्व में ग्राम गोयला, सुल्तानपुरा, छापरी, बड़ोदिया, दोरापुरा के किसानों ने बिजली मंडल के बेरछा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।

किसानों ने बताया कि हमारी सोयाबीन की फसल तो खराब हो चुकी हैं। यदि हमें समय पर बिजली नहीं मिलती है तो गेहूूं-चने की फसल भी नष्ट हो जाने की कगार पर है। इस दौरान कनिष्ठ यंत्री सोमनाथ मरकम को किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा।

अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि फीडर बदल कर तत्काल समस्या का निवारण किया जाएगा। बेरछा में भी आए दिन बिजली की लुका छुपी रहती है। इस दौरान कनिष्ठ यंत्री पृथ्वीराज, थाना प्रभारी रवि भंडारी, सुंदरसी थाना प्रभारी रामसिंह बोड़ाना, इंदरसिंह बड़ाल, मोकम सिंह कालूसिंह बड़ौदिया, धरम छापरिया, दिनेश दोरापुरा, श्याम गोयला, भगवान बड़ोदिया आदि मौजूद थे।

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