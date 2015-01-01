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शिविर:किसानों को समस्या से निजात दिलाना ही राजस्व सेवा अभियान का मकसद -तहसीलदार शर्मा

गुलाना3 घंटे पहले
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  • राजस्व सेवा अभियान के तहत सिमरोल शु. में आयोजित शिविर में समस्याओं का निराकरण

किसान मेहनत से अन्न पैदा कर देश का पेट पालता है, इसीलिए उसे अन्नदाता कहा गया है। अन्नदाता अगर दु:खी व परेशान होगा तो कभी खुशहाली नहीं आ सकती। शासन द्वारा चलाए जा रहे राजस्व सेवा अभियान का भी यही उद्देश्य है। किसानों की समस्याओं का निवारण करवाकर उन्हें समस्या से निजात दिलाने के बाद ही सही मायने में यह अभियान सफल होगा। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं।

यह बात राजस्व सेवा अभियान के तहत गुरुवार को गुलाना तहसील के गांव सिमरोल शु. में आयोजित शिविर में तहसीलदार आकाश शर्मा ने कही। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि किसान चिंता न करें, हर किसान की समस्या का त्वरित निवारण किया जाएगा। शिविर में कुल 9 आवेदन आए। इनमें 2 रास्ते के विवाद, 1 बंटवारा एवं 6 आवेदन बटांकन हैं। तहसीलदार शर्मा ने रास्ता विवाद के दोनों मामले मौके पर पहुंच निपटा दिए। शेष आवेदकों को तहसील में आवेदन देने के लिए कहा।

डायरी में 15 बीघा दर्ज, मौके पर साढ़े तीन बीघा जमीन

शिविर में एक किसान शिवनारायण परमार ने तहसीलदार शर्मा को आवेदन देकर अपनी भू-पुस्तिका दिखाते हुए कहा कि साहब पुस्तिका में साढ़े 15 बीघा जमीन दर्ज है, हम टैक्स भी इतनी जमीन का भरते हैं। बैंक में भी पूरी जमीन पर ऋण है। लेकिन हमारे पास मौके पर केवल साढ़े तीन बीघा ही जमीन है, बाकी जमीन गायब है।

समस्या को गंभीरता से लेते हुए शर्मा ने किसान को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। जल्द समस्या का निवारण कर पूरी जमीन आपको सौंप दी जाएगी। शिविर में तहसील रीडर रामेश्वर शर्मा, पटवारी हुकुम सिंह वर्मा, पटवारी यशवंत सिंह सोनगरा सहित राजस्व कर्मचारी मौजूद थे।

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