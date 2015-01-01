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परेशानी:सड़कें खराब, गंदी नालियां, लीकेज पाइप लाइन के कारण हर जगह फैल रहा कीचड़

खाचरौद3 घंटे पहले
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  • जिम्मेदारों ने मिट्‌टी डालकर कर दी सड़क मरम्मत, पार्षद नहीं होने से हो रही दिक्कत

शहर की सड़कों की हालत बदहाल है। जिस सड़क से गुजरो, उसमें गड्ढे हैं ताे कहीं टूटी-फूटी नालियां नजर आती हैं। हर गली-मोहल्ले में पाइप लाइन डालने के दौरान खोदी गई सड़क और दुरुस्त ही नहीं किया गया। सिर्फ मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली गई।

परिषद नहीं होने से कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रशासक भी ऑफिस में बैठकर अपना कार्य करने में व्यस्त हैं और सीएमओ भी नगर की गलियों में घूमना पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे हर वार्ड में कहीं सड़क टूटी हुई है तो कहीं नालियां खराब हो चुकी है। कहीं गंदगी पड़ी है तो कहीं नालियां चोक हैं।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने पत्र साैंपा

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राधेश्याम बंबोरिया ने बताया खेड़ापति हनुमान मंदिर पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते-जाते हैं लेकिन नपा की उदासीनता से मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क की हालत भी खराब है। बंबोरिया ने इसे लेकर नपा प्रशासक व एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, सीएमओ संजय श्रीवास्तव को पत्र भी साैंपा। इसमें बताया कि वार्ड-5 के खेड़ापति रोड पर पाइप लाइन का लीकेज पानी और नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहता है।

लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जबकि पूर्व परिषद द्वारा वार्ड-5 के तहत आने वाले इमली चौराहे से लेकर खेड़ापति हनुमान मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत कर टेंडर भी जारी कर दिए थे परंतु 5 जनवरी से परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

अफसर नहीं दे रहे ध्यान

नपा के जवाबदार अधिकारी न तो नगर में भ्रमण कर रहे हैं और न ही लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। बंबोरिया का आरोप है कि प्रशासक काल में नपा अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ कार्यालय में बैठकर कागजी खानापूर्ति कर इतिश्री कर रहे हैं। बंबोरिया ने नपा प्रशासन से शीघ्र लीकेज पाइप लाइन व क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत, परिषद द्वारा स्वीकृत सीसी रोड का निर्माण करने की मांग की है।

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