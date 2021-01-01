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  • After The Incident, TI Asked For Clarification From The Policeman Who Did Not Pick Up The Phone At The Police Station.

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अनदेखी:वारदात के बाद थाने पर फोन नहीं उठाने वाले पुलिसकर्मी से टीआई ने स्पष्टीकरण मांगा तो बोले फोन ही खराब था

मक्सी7 घंटे पहले
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  • भास्कर की खबर के बाद पीड़ित के पास पहुंची पुलिस, कहा- बदमाशों के खिलाफ दर्ज करवाएं एफआईआर

मक्सी के जैन मंदिर इलाके में शुक्रवार-शनिवार दरमियानी रात को बदमाशों द्वारा किए गए बाइक चोरी के प्रयास की खबर भास्कर में प्रकाशित होने के के बाद मक्सी पुलिस हरकत में आई। मक्सी पुलिस ने पीड़ितों के घर पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाने के लिए थाने बुलाया। वहीं रात में थाने पर फोन नहीं उठाने वाले पुलिसकर्मी से टीआई मनीष दुबे ने लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों ने तर्क दिया है कि थाने का फोन ही खराब हो गया था।

ज्ञात रहे दो दिन पहले मक्सी के जैन मंदिर इलाके में रात 12 बजे के लगभग एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने पुलिस होमगार्ड की बाइक सहित एक अन्य बाइक के हैंडल लॉक तोड़कर उन्हें चुराने का प्रयास किया था, लेकिन घर में सो रहे युवक के जागने से वो इस वारदात को अंजाम नहीं दे सके। इस घटना को भास्कर ने 30 जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद मक्सी पुलिस पीड़ितों के घर पहुंची और उन्हें मामले की शिकायत करने के लिए थाने बुलाया।

मक्सी थाने के टीआई मनीष दुबे ने बताया उक्त घटना को लेकर पीड़ितों से घटना की शिकायत करने करने थाने बुलाया है। रात में थाने का फोन नहीं उठाने वाले पुलिसकर्मी से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा था जिस पर उसने बताया की उस रात को 8 बजे के लगभग मक्सी थाने का फोन खराब हो गया था जिसकी रिपोर्ट भी कर दी गई थी। फोन खराब होने की वजह से फरियादी द्वारा जब थाने पर फोन लगाया गया तो कोई रिंग नहीं बजी। इस वजह से फोन नहीं उठाया जा सका।

सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयास जरूरी है
नवागत टीआई मनीष दुबे ने क्षेत्र में हो रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अब सामुदायिक प्रयास पर भी जोर देने की योजना बनाई है। भास्कर से चर्चा करते हुए दुबे ने बताया कि क्षेत्र में ट्रक कटिंग से लेकर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर जल्द ही लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए शहर के लोगों को भी आगे आना चाहिए। क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलते ही वे थाने या सीधे मुझे सूचना दें।

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