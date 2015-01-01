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कार्रवाई:कोरोना की रफ्तार बढ़ते ही प्रशासन ने दिखाई सख्ती, बगैर मास्क वालों के बनाए चालान

मक्सी3 घंटे पहले
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कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया है। 4 दिनों से लगातार मिल रहे कोरोना मरीजों के बाद मक्सी प्रशासनिक अमला शहर में बगैर मास्क के घूम रहे लापरवाह लोगों पर सख्ती दिखाने सड़कों पर उतरा। शाम 4 बजे नायब तहसीलदार संदीप इवने, टीआई एसपी सिंह राघव और नगर परिषद की टीम बस स्टैंड स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर पहुंची और बगैर मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की।

अधिकारियों ने बताया प्रदेश और जिले में कोरोना ने फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नगर परिषद के राधेश्याम वर्मा के अनुसार शुक्रवार को कुल 30 लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 3000 राजस्व की वसूली की गई।

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