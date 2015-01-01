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दुर्घटना का भय:30 साल पुराने हो चुके हैं 11 केवी के बिजली तार, हादसे का डर

नागदा18 मिनट पहले
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गांव राेहलकलां में लालजी वाले ट्रांसफार्मर के 11 केवी लाइन के बिजली तार लगभग 30 साल पुराने हाे चुके हैं, जाे बार-बार टूटकर गिरते हैं। इससे बिजली लाइन बंद हाे जाती है और दुर्घटना का भय भी बना रहता है। शनिवार काे भी किसान से लगभग 15 फीट की दूरी पर तार टूटकर गिर गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने कार्यपालन यंत्री काे आवेदन देकर बिजली तार बदलने की मांग की है, ताकि सतत बिजली मिल सके अाैर दुर्घटना की संभावना खत्म हाे।

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