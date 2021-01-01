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रक्तदान:शिविर में 40 युवाओं ने किया रक्तदान

नागदा5 घंटे पहले
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जगोटी खेलकूद व जनकल्याण समिति के तत्वावधान में पंचायत भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें जगोटी, घटि्टया, धन्नाखेड़ी, रनाहेड़ा आदि गांवों के चालीस से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। अतिथि जिला किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह गौतम ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय होकर राष्ट्र के प्रति जागरूक बनें। इस अवसर पर समिति की ओर से वंचित लोगों को कंबल व शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया।

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