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अभियान:पहले दिन ही 65 प्रतिशत बच्चों को मिली दो बूंद जिंदगी की

नागदा7 घंटे पहले
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  • 25 साल से अभियान में सेवा देने वालों का किया सम्मान, आज से बच्चों को घर जाकर पिलाएंगे दवा

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की रविवार से शुरुआत हो गई। पहले ही दिन नागदा-खाचरौद ब्लॉक में अभियान के लक्ष्य के मुकाबले 65 प्रतिशत बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाई गई। इसके साथ ही पल्स पोलियो अभियान में लगातार 25 वर्षों से सेवा देने वालों का सम्मान भी किया गया। सोमवार और मंगलवार को अब घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी।

सिविल हॉस्पिटल नागदा के बूथ पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा हॉस्पिटल में रविवार को जन्मे बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर शुभारंभ किया गया। बीएमओ डॉ. कमल सोलंकी ने बताया ब्लॉक में 60 हजार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्लॉक में कुल 450 बूथ बनाए गए हैं। जहां 900 कर्मचारी एवं 47 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर केमिकल डिविजन और बस स्टैंड पर ग्रेसिम इंडस्ट्रीज द्वारा बूथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सीएचओ, जन स्वास्थ्य रक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक गुरु आदि का सहयोग भी अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए लिया जा रहा है। डॉ. सोलंकी ने बताया पहले दिन ब्लॉक में लक्ष्य 60 हजार के मुकाबले 65 प्रतिशत बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई।

स्टेशन और बस स्टैंड पर भी बच्चों को पिलाई दवा
भारत मे पोलियो के उन्मूलन के लिये 1995-96 मे पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। अब इस अभियान को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डॉ. संजीव कुमरावत ने बताया भारत सरकार ने इस अभियान मे लगातार 25 वर्ष तक सेवा देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में डिप्टी डायरेक्टर डॉ. कुमरावत ने रेलवे स्टेशन पोलियो बूथ पर एएनएम सुहासिनी चावड़ा और ग्रेसिम के असिस्टेंट मैनेजर (सीएसआर) अजय नागर का पुष्पमाला से अभिनंदन किया।

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