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चंद्रवंशी बागरी समाज:समाज की धर्मशाला निर्माण में 1 लाख की राशि दी

नागदा40 मिनट पहले
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चंद्रवंशी बागरी समाज की धर्मशाला का निर्माण उज्जैन में हाे रहा है। इसमें समाज समिति सदस्य सुंदरबाई पति शिवलाल चंद्रवंशी द्वारा निर्माणाधीन धर्मशाला में कमरा निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की राशि माता-पिता की स्मृति में दी गई। राष्ट्रीय संस्थापक अंबाराम परमार की प्रेरणा से परिवार ने उज्जैन पहुंचकर राशि दी। इस माैके पर मांगीलाल सोलंकी जावरा, गंगाराम बोड़ाना जावरा, चंद्रवंशी बागरी समाज जिलाध्यक्ष विक्रमसिंह चौहान, राधे सोलंकी, नारायणसिंह बोड़ाना, रमेशचंद बोड़ाना जावरा, चंद्रप्रकाश सोलंकी, जीवनसिंह चंद्रवंशी, बंटू बोड़ाना आदि माैजूद थे।

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