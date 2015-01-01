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प्रधानमंत्री स्वनिधि याेजना:पर्व के पहले स्ट्रीट वेंडरांे काे बैंक दें पीएम स्वनिधि ऋण की राशि

नागदा21 मिनट पहले
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प्रधानमंत्री स्वनिधि याेजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों काे दीपावली के पहले बैंकों से ऋण वितरित करने के लिए एसडीएम आशुताेष गाेस्वामी ने बैंक प्रमुखाें की बैठक शनिवार काे सर्किट हाउस में ली।

इसमें नपा सीएमओं माे. अशफाक खान ने बताया कि नपा से लगभग सभी प्रकरणाें काे बैंकाें में भेजा जा चुका है। बैंकाें काे अब स्वीकृत प्रकरणों पर ऋण जारी किया जाना है, पर हितग्राही काे राशि नहीं मिल पा रही है। इस पर एसडीएम गाेस्वामी ने बैंक शाखाओं के प्रमुखाें से तकनीकी परेशानी भी जानी, लेकिन काेई विशेष दिक्कत सामने नहीं अाई। इस पर एसडीएम ने निर्देश दिए कि पर्व के पहले स्ट्रीट वेंडरों काे प्रधानमंत्री स्वनिधि याेजना के तहत 10-10 हजार रु. की ऋण राशि जारी की जाए। बैठक का संचालन शहरी आजीविका मिशन प्रभारी डॉ. उपेंद्र सिंह ने किया।

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