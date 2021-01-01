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स्वागत:बिछड़ौद का बंटी आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण कर नगर पहुंचा, नगर में देशभक्ति जैसा माहौल, भारत माता के जयकारे लगे

नागदा5 घंटे पहले
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नगर के होनहार बंटी पिता हजारीलाल प्रजापति गत वर्ष भारतीय सेना में चयन होने के बाद 12 माह की बैसिक ट्रेनिंग पूरी कर जब नगर पहंुचा तो समाजजन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठनों के साथ व्यापारियों व युवा साथियों ने बंटी का भव्य स्वागत किया। प्रथम नगर आगमन पर साथियों ने उसका प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला। जुलुस में बंटी के साथ उसके पिता भी शामिल हुए, जिनका भी स्वागत किया गया। जुलुस में इंडियन आर्मी के प्रशिक्षणार्थी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

आर्मी के प्रशिक्षणार्थी भी शामिल, देशभक्ति जैसा माहौल, भारत माता के जयकारे लगे
बंटी के परिजन जीवन प्रजापति ने बताया बंटी अपनी 6-6 माह की दोनों बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर जब नगर पहुंचा तो इंडियन आर्मी के प्रशिक्षणार्थी भी बड़ी संख्या में नगर पहुंचे। प्रशिक्षणार्थी जब वर्दी में जुलूस में शामिल हुए तो नगर में देशभक्ति जैसा माहौल हो गया। साथी भारत माता के जयकारे लगा रहे थे और देशभक्ति गानों पर नाच रहे थे।

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