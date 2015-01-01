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लेतलाली:सहकारी बैंक ने तो बांटी बीमा राशि, प्राइवेट बैंक के काट रहे चक्कर

नागदा3 घंटे पहले
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  • एसडीएम ने शिकायत पर तहसीलदार काे दिए बैंक अधिकारियाें से वस्तुस्थिति पता करने के निर्देश

2019 में साेयाबीन की फसल खराब हाे गई थी, प्रशासन ने सर्वे कराया। इस पर किसानों काे बीमा की राशि जारी हुई है। बीमा की यह राशि सरकारी बैंकों द्वारा बांटना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कई प्राइवेट बैंक राशि नहीं आने का हवाला किसानों काे दे रहे हैं।

ऐसे में किसान प्राइवेट बैंक के चक्कर काट रहे हैं। यह हाल एक बैंक का नहीं है, बल्कि तीन से चार प्राइवेट बैंकों में ऐसे हालात बने हुए हैं। इसे लेकर एसडीएम आशुताेष गाेस्वामी के पास शिकायत पहुंची। इस पर उन्होंने तहसीलदार आर.के. गुहा काे बैंक अधिकारियाें से वस्तुस्थिति पता करने और किसानाें काे बीमा की राशि का वितरण खाताें के माध्यम से कराने की बात कही है।

कहीं ब्याज का गाेलमाल ताे नहीं- किसानाें का कहना है कि उनके गांव में जिन किसानाें के सरकारी बैंक में खाते थे, उन्हें बीमा की राशि मिल चुकी है। यहां तक कि डिफाल्टराें के खाते में भी राशि कटकर आई है। मात्र प्राइवेट बैंक वालों की राशि रुकी है। किसानाें का मानना है कि जानबूझकर राशि राेकी गई है, ताकि बीमा की राशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज लिया जा सके। अब बीमा राशि आने की 1 तारीख बताई जा रही है।

अब तक 18 कराेड़ रुपए दे चुके

जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में किसानाें के खाते अधिक हैं। बीमा राशि दीपावली पर्व के पहले ही आ चुकी थी। इस पर बैंक द्वारा राशि सीधे किसानाें के खाते में भेजना शुरू कर दी, ताकि बैंक में भीड़ कम लगे। शाखा प्रबंधक बालमुकुंद शर्मा ने बताया 2019 से साेयाबीन के बीमा की राशि वितरित करने का कार्य जारी है। अब तक लगभग 18 कराेड़ की राशि बांटी जा चुकी है। कुछ किसान शेष हैं, जिनकी भी राशि जल्द आने की संभावना है।

इन गांव के किसान हाे रहे परेशान

सरकारी बैंकाें ने ताे किसानाें के खाते में बीमा राशि डाल दी, लेकिन प्राइवेट बैंक दाे-चार दिन की बात कहकर किसानाें काे चक्कर लगवा रहे हैं। गांव नावटिया के दशरथ पिता कालूराम पाटीदार, ईश्वरलाल पिता शोभाराम पाटीदार, बद्रीलाल पिता शंकरलाल पाटीदार, पाड़सुत्या के रमेशचंद पिता मांगीलाल, सागरमल पिता पन्नालाल, पचलासी के मांगीलाल पिता धन्नालाल काटकर, लक्ष्मणसिंह पिता धन्नालाल, शंकरलाल पिता रामचंद्र, शांतिलाल पिता भेरूलाल ने आईसीआईआईसी बैंक के चक्कर काटने की बात कही। वहीं झांझाखेड़ी के जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उन्हाेंने यूको बैंक में बीमा की राशि भी जमा की थी। केसीसी भी उनकी चल रही है, बावजूद अभी तक बीमा की राशि नहीं पहुंची है।

बैंकाें के शाखा प्रबंधकाें से जानकारी लेने के निर्देश तहसीलदार काे दिए हैं। जानकारी आने के बाद अगर राशि आ चुकी है ताे उसे जल्द बंटवाया जाएगा।

-आशुताेष गाेस्वामी, एसडीएम, नागदा

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