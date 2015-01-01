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कोरोना:ठंड में बढ़ सकता है कोरोना, इस माह 5 पाॅजिटिव निकले

बड़नगर3 घंटे पहले
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  • धानमंडी का व्यापारी निकला संक्रमित

नवंबर माह में ठंड बढ़ते ही कोरोना संक्रमण के 5 मामले आ चुके हैं। इस बार कोरोना पाॅजिटिव आए हैं, उनका लोगों से सीधा संपर्क रहा है। गुरुवार रात जिस धानमंडी के व्यापारी की रिपोर्ट कोरोना पाॅजिटिव आई, उसे लोगों ने रात 9 बजे तक दुकान पर ग्राहकों को सामग्री विक्रय करते हुए देखा। प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाया है।

इसी तरह शिक्षक काॅलोनी में चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े 3 बुजुर्ग कोरोना पाॅजिटिव आए थे। उनमें से एक कोरोना जंग जीतकर वापस लौट आए हैं। इसी प्रकार व्यास काॅलोनी में एक महिला कोरोना संक्रमित मिली है। बीएमओ डॉ. प्रमोद अर्गल ने कहा ठंड में सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी अपनाएं।

फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। हाथ भी बार-बार साबुन पानी से न्यूनतम 40-60 सेकंड तक एवं अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर से न्यूनतम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से साफ करें। खांसते-छिंकते समय टिशू, रुमाल व मास्क का उपयोग करें। उपयोग किए गए टिशू को सुरक्षित निपटान करें। किसी भी तरह की समस्या होने पर सीधे फीवर क्लिनिक पर जांच कराए।

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