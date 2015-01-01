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पैदल विहार:साधु-संताें के लिए पैदल विहार सड़क योजना की मांग

नागदा3 घंटे पहले
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पैदल विहार के दौरान जैन साधु-साध्वी व अन्य समाज के पैदल विहार करने वाले श्रद्धालुओं के साथ आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना व हादसों को रोकने की मांग जैन पत्रकार संघ ने शासन से की है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार व प्रदेश सरकार से पैदल विहार सड़क याेजना अलग से शुरू करने की मांग की है।

संघ संस्थापक संचालक राजेश सकलेचा, डॉ. प्रदीप बाफना, मुकेश जैन, विभोर चोपड़ा, नीलेश जैन, ब्रजेश बोहरा, प्रकाश जैन आदि ने बताया जनवरी माह में केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी व थावरचंद गेहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीपसिंह गुर्जर को इस योजना को शुरू करने का मांग पत्र साैंपा था। उसके बाद भी सरकार द्वारा अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया।

अनियंत्रित वाहन की गति को देख धर्म प्रचारक व जैन साधु-संताे को पैदल विहार के दौरान दुर्घटना का अंदेशा रहता है और कई बार पैदल विहार के दौरान कई साधु-संत दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी विहार के दौरान आचार्य दिगंबर जैन संत दुर्घटना में बाल-बाल बचे।

वहीं दूसरी ओर श्वेतांबर जैन समाज के चातुर्मास पूर्ण होने जा रहे हैं। इनके पूर्ण होते ही साधु-संत पैदल विहार कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विहार करेंगे। ऐसे में जैन पत्रकार संघ ने केंद्र व राज्य शासन से दाेबारा मांग की है कि पैदल विहार सड़क योजना शीघ्र लागू की जाए, जो राष्ट्रीय हाईवे के एक तरफ नीचे की ओर बनाई जाए। इससे पैदल विहार करने वाले साधु-संताें को होने वाली दुर्घटना से बचाया जा सके।

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