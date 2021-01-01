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डाॅयल 100:थाने पर डाॅयल 100 उपलब्ध नहीं, दो माह से खराब पड़ी

नागदा5 घंटे पहले
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पुलिस थाना पर अटैच डाॅयल 100 खराब होने पर मरम्मत के लिए गई थी। दो माह बाद भी वाहन वापस नहीं आया। पिछले दो माह से थाने पर डाॅयल 100 उपलब्ध नहीं होने से थाना क्षेत्र के लोगों को अपराध की सूचना देने में परेशानी आ रही है। वहीं इमरजेंसी प्रकरणों एवं तत्काल पुलिस बुलाने में उक्त वाहन से ग्रामीणों को सुविधा मिल रही थी। इंगोरिया की डाॅयल 100 खराब होने पर उज्जैन से इंदौर व अब भोपाल भेज दी गई है। ऐसे में थाना क्षेत्र में आकस्मिक दुर्घटना एवं वारदात होने पर समीप के थानों के पुलिस वाहन का इंतजार करना पड़ता है।
जहरीली शराब जब्त : इंगोरिया । ग्राम खरसौदखुर्द से पुलिस ने बुधवार को 10 लीटर जहरीली शराब जब्त की। प्रधान आरक्षक कनीराम डिंडोर ने बताया बुधवार सुबह रामप्रसाद मोगिया निवासी खरसौदखुर्द को गांवडी के रास्ते पर दबिश देकर अवैध जहरीली कच्ची शराब ले जाते पकड़ा। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की है।

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