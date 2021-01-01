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गोताखोर:किला क्षेत्र की गोताखोर टीम के पास नहीं जरूरी उपकरण जान हथेली पर रख बगैर संसाधनों के लगाते हैं पानी में छलांग

नागदा5 घंटे पहले
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जिस कड़ाके की ठंड में लोग पानी का नाम सुनकर ही कंपकंपा उठते हैं, उस कड़कड़ाती ठंड के बीच नदी में गोता लगाकर लाश को ढूंढना किसी दिलेरी से कम नहीं। यही कार्य नगर के किला क्षेत्र की गोताखोर टीम पिछले कई वर्षों से कर रही है। टीम अपनी तैराकी से लोगों की जान बचा रही है। साथ ही नदी, नालों में डूबने से मृत लोगों के शव ढूंढने में भी शासन-प्रशासन की मदद कर रही है। जानकारी के अनुसार रविवार को मछली पकड़ने आए उन्हेल के शेरूशाह पिता साबिर शाह की चिरमिया डेम में डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही किला की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे में युवक के शव को खाेज निकाला। टीम के अध्यक्ष जाहिद खां उर्फ गुड्डू ने बताया रविवार को रात करीब 8 बजे थाने से चिरमिया डेम में युवक की डूबने की सूचना मिली। इसके बाद गोताखोर टीम के सदस्यों को सूचित कर इकट्ठा किया और अपने निजी खर्च से वाहन की व्यवस्था करते हुए रात में 12 बजे डेम पर पहुंचे। रात में ही गोताखोरों ने डेम में गोते लगाकर एक घंटे की मशक्कत के बाद शव खोज निकाला। इधर प्रशासनिक रेस्क्यू टीम ने भी दिन में काफी प्रयास किया लेकिन शव ढूंढने में असफल रही। इसके बाद थाने से जाहिद को सूचना दी गई। टीम में अशफाक मोहम्मद, राशिद अली, आसिफ अली, जुबेर खां, इंकलाब कुरैशी, अनवर नेता, सानू मोहम्मद, अशरफ खां, मोईन खां, खालिक खां आदि मौजूद थे।

कड़कड़ाती ठंड में भी गोताखोरों के हौसले नहीं डगमगाए, मुस्तैदी से जुटे
गोताखोर टीम अपने समय पर गांव चिरमिया तो पहुंच गई लेकिन टीम को कड़कड़ाती ठंड के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाहिद ने बताया डेम गांव से करीब एक किलोमीटर दूर था। पहुंच मार्ग भी कीचड़ व कांटे, पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। इसके बाद नदी किनारे छाए कोहरे व कड़कड़ाती ठंड में गोताखोरों के हौसले नहीं टूटे और जान की बाजी लगाते हुए डेम में छलांग लगा दी। इतना ही नहीं उक्त टीम ने पहली बार नहीं बल्कि अपनी बहादुरी व साहस की मिसाल कई बार पेश की है। हर बार टीम को शासन स्तर पर सुविधा व संसाधन देने की बात होती है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। रहवासियों
ने जनहित के कार्य में शासन से आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे और बेहतर तरीके से कार्य कर सकें।

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