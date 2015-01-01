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हमला:खेड़ा माधव में युवक पर पांच लोगों ने किया हमला, युवक उज्जैन रेफर

बड़नगर3 घंटे पहले
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ग्राम खेड़ा माधव में गुरुवार दोपहर को विवाद वाले व्यक्ति के साथ रहने से नाराज होकर पांच लोगों ने मिलकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया। सरकारी अस्पताल में घायल युवक का प्रारंभिक उपचार करने के बाद जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया।

प्रधान आरक्षक शैतानसिंह के अनुसार जावेद पिता जमील खान निवासी खेड़ा माधव और भय्यू उर्फ शहनवाज पिता अहमद खान साथ में रहते हैं। जावेद का विवाद वहीद व शौकत के परिवार से चल रहा है।

इसी बात को लेकर गुरुवार दोपहर 11.45 बजे भय्यू घर के सामने खड़ा हुआ था। उसी दौरान जुनैद, जुबैर, हुसैन पिता वहीद खान और मोहसीन व शरीफ पिता शौकत ने दुश्मन के साथ रहने का पूछते हुए पांचों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक को घायलावस्था में अस्पताल लाया गया। यहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय उज्जैन रैफर किया गया। पुलिस ने पांचों व्यक्ति के खिलाफ मामला धारा 324, 506, 294, 34 में दर्ज कर लिया है। पांचों आरोपी फरार है।

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