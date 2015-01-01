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कार्रवाई:उन्हेल के बीके इंटरप्राइजेस का उर्वरक खाद का लाइसेंस निलंबित

नागदा3 घंटे पहले
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रबी सीजन में यूरिया की किल्लत बनी हुई है ताे किसानाें काे जबरन डीएपी दिया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने किसानों को शिकायत करने की बात कही थी। इस पर उन्हेल क्षेत्र के एक किसान द्वारा वीडियाे सहित शिकायत की थी। जांच में शिकायत सही मिलने पर कृषि किसान कल्याण विभाग उपसंचालक सी.एल. केवड़ा ने उन्हेल स्टेशन राेड के बीके इंटरप्राइजेस का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में संबंधित फर्म से उर्वरक का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। शिकायत में लिखा गया कि बीके इंटरप्राइजेस द्वारा किसानों काे यूरिया 266.50 रुपए की जगह 370 रुपए में दी जा रही थी। वहीं डीएपी और इफ्काे भी जबरन दी जा रही थी। शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। ऐसी 3 अन्य शिकायत भी जांच में है, इनका फैसला जल्द आने वाला है।

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