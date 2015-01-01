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यातायात:नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई, प्रमुख चौराहों व मार्ग पर पुलिस ने संभाली यातायात व्यवस्था

नागदा36 मिनट पहले
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नगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सुधार के प्रयास कर रहा है। इसके चलते विभिन्न चौराहों, मुख्य मार्गों पर मुहिम चलाकर वाहन पार्किंग व्यवस्था सुधारी जा रही है। बुधवार, गुरुवार को टीआई दिनेश भोजक के निर्देशन में तहसील कार्यालय के सामने अभियान चलाकर लोगों को व्यवस्थित वाहन पार्किंग के लिए समझाइश दी। साथ ही रोड पर अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहनों को हटाते हुए उन्हें सड़क किनारे साइड से लगवाए, जिससे मार्ग की चौड़ाई बढ़ने से वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिली। वहीं नारायणा रोड चौराहे पर भी रोड व दुकानों के सामने बेतरतीब खड़े वाहनों को भी साइड में खडे करवाए। कार्रवाई के दौरान वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने वाले एवं क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर आवाजाही करते लोगों को रोककर नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की जानकारी ली। वहीं बगैर मास्क पहने लोगों को रोककर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। एसआई अमित डामोर ने बताया पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के साथ यातायात व्यवस्था सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार को समझाइश के साथ उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई।

तहसील कार्यालय के सामने से रोड पर खड़े वाहन हटाए, लोगों ने की मुहिम की सराहना

तहसील कार्यालय के सामने ग्रामीणों द्वारा रोड पर वाहन खड़े किए जा रहे थे। इससे जाम जैसी स्थिति बन रही थी। वहीं मुख्य मार्ग के बीच में सेंटर लाइटिंग के खंभे लगे हुए हैं, जिसके कारण भारी वाहनों को निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। ऐसे में वाहन चालक मजबूरन विपरित साइड से होकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे हादसे का अंदेशा भी बना रहता था। ऐसे में पुलिस द्वारा मुहिम चलाने पर लोगों ने सराहना की।

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