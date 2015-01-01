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धनतेरस:सोने-चांदी एवं कपड़े में भी अच्छी ग्राहकी, बर्तन बाजार में हुई खूब खरीदी

बड़नगर3 घंटे पहले
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  • 800 से ज्यादा नए दोपहिया वाहन बिके

लाॅकडाउन के कारण बिगड़ी व्यवस्था में दीपावली से पहले गुरुवार धनतेरस को बाजार में ग्राहकी अच्छी देखी गई। शहर में सभी सेगमेंट मिलाकर पांच करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। ऑटो मोबाइल सेक्टर में ज्यादा ही रौनक रही। सराफा, रेडीमेड कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। 800 से ज्यादा दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। वहीं बर्तन बाजार हमेशा की तरह बर्तनों की खनक रात में भी रही।

शोरूम संचालकों के अनुसार ऑटो मोबाइल सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक रुपए का कारोबार हुआ। सराफा बाजार में गणेशजी, लक्ष्मीजी, चांदी के सिक्के, सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स, पायल, पैंडल व मंगलसूत्र की मांग ज्यादा रही। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि यंत्र, बर्तन बाजार और अन्य क्षेत्रों में भी कारोबार की स्थिति बेहतर रही। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए बाजार सहित मुख्य चौराहों पर पुलिस जवान व चौकीदार तैनात रहे।

ऑटोमोबाइल में बरसा धन : ऑटो मोबाइल में खरीदारी का विशेष संयोग रहा। शोरूम संचालक विनय शर्मा, कृष्णचन्द्र यादव, अनिल यादव व अभिनव धाकड़ ने बताया इस बार लोग माइलेज पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। शहर में कुल 805 दोपहिया वाहन बिके। इनमें 450 हीरो, 130 बजाज, 125 टीवीएस, 100 होंडा की गाड़ी बिकी।

फाइनेंस सुविधा का लाभ : अशोक शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में एलसीडी, टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रीज व मोबाइल की खरीदारी बेहतर रही। 1इलेक्ट्रॉनिक बाजार में फाइनेंस सुविधा होने से इलेक्ट्रॉनिक आइटम का उठाव ज्यादा रहा। इस सेगेमेंट में करीब 30 लाख रुपए का कारोबार हुआ।

कपड़े में 40 लाख का कारोबार : रेडीमेड व्यापारी विमलचंद्र जैन व दिलीप अजमेरा के अनुसार सभी दुकानों पर करीब 40 लाख का कारोबार हुआ। दुकानों पर दिनभर भीड़ रही। किराना दुकानों पर 30 लाख से अधिक ग्राहकी बताई गई। मोबाइल दुकान संचालक द्वारकाधीश यादव ने बताया सभी दुकानों पर अच्छी ग्राहकी रही। 5 लाख से अधिक की बिक्री हुई।

चांदी के सिक्के की डिमांड ज्यादा

सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र जैन के अनुसार इस साल सराफा बाजार में 60 लाख से ज्यादा की ग्राहकी हुई। इस बार चांदी के सिक्के, सोने के टॉप्स, पेंडल, मंगलसूत्र, अंगूठी व चेन की मांग अधिक रही। सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के और पायल की बिक्री हुई।

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