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जिंदगी राेशन:डेढ़ साल पहले घर से निकले लल्लूराम की आंखाें में हुआ माेतियाबिंद माेहनश्री फाउंडेशन ने उपचार कराकर राेशनी के साथ दी नई जिंदगी

नागदा7 घंटे पहले
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लल्लूराम, दाे माह पहले की स्थिति और माेहनश्री फाउंडेशन के संरक्षण में रहने के बाद। - Dainik Bhaskar
लल्लूराम, दाे माह पहले की स्थिति और माेहनश्री फाउंडेशन के संरक्षण में रहने के बाद।
  • फर्नीचर का काम करने वाले किडनी पीड़ित के परिवार काे एक वर्ष का राशन भी कराएंगे उपलब्ध

बस थोड़ा-सा समर्पण, समय और थोड़ा-सी आर्थिक सहायता करने का जुनून हाे ताे किसी के जीवन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है मोहनश्री फाउंडेशन, जिसने दाे माह पहले शहर में पागलाें की तरह घूमने वाले व्यक्ति काे नई राेशनी और जिंदगी दी है, जिसे देखकर हर काेई मुंह माेड़ लेता था, उसे अब देखने पर लाेग भी पहचान नहीं पा रहे हैं। फाउंडेशन संचालक मनाेज राठी बारदानवाला ने बताया अशाेकनगर के समीप गांव गाेंड निवासी लल्लूराम के परिवार में उसका बड़ा भाई है, खुद का काेई परिवार नहीं था। ऐसे में मानसिक रूप से परेशान हाेकर उसने घर छाेड़ दिया।

पैदल-पैदल ही वह चलता गया और शहर पहुंच गया लेकिन उसकी आंखाें की राेशनी जा चुकी थी। ऐसे में वह पागलाें की तरह शहर में घूमा करता था। दाे माह पहले जवाहर मार्ग की सड़क पर वह लेटा हुआ नजर आया। मोहनश्री फाउंडेशन ने उससे बात की और उसे संरक्षण में रखकर जांच कराई गई ताे पता चला कि उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हाे गया है, जिस पर राजेंद्र चौधरी द्वारा जावरा स्थित लायंस क्लब के नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से उसकी दाेनाें आंखाें का ऑपरेशन कराया गया, जिससे उसे दाेबारा नजर आने लगा, वहीं माेहनश्री फाउंडेशन के संरक्षण में उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार आया। लल्लूराम ने दाेबारा अपने गांव जाने की मंशा जताई और उसे गांव रवाना किया गया।

अंकित के परिवार को एक वर्ष का राशन
जबरन कॉलोनी टेलीफोन टॉवर के सामने निवासरत अंकित सैनी फर्नीचर का कार्य करते थे लेकिन उनकी किडनी में परेशानी आ गई। इससे वह कार्य करने में असमर्थ हाे गए। किडनी जैसी बीमारी में उपचार के लिए राशि भी अधिक लगती है। माेहनश्री फाउंडेशन बिना सरकारी सहायता के ही परिवाराें की मदद करता है। ऐसे में अंकित सैनी की मदद के लिए फाउंडेशन ने उसके परिवार को एक वर्ष तक का जरूरत का किराना का सामान उपलब्ध कराने की बात कही। पीड़ित के परिवार को प्रतिमाह किराना दुकान से राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

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