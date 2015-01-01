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दिलीप हत्याकांड:नाबालिग भांजे काे भेजा बाल सुधार गृह, पांच आराेपी पुलिस रिमांड पर

नागदा3 घंटे पहले
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मड़ावदा निवासी 35 वर्षीय दिलीप पाटीदार की हत्या नाबालिग भांजे और उसके बड़े पापा प्रेमनारायण ने सुपारी देकर कराई थी। सीएसपी मनाेज रत्नाकर के नेतृत्व में पुलिस ने अंधेकत्ल का खुलासा गुरुवार काे किया था। मामले में बिरलाग्राम पुलिस ने नाबालिग भांजे काे बाल सुधार गृह भेज दिया है।

वहीं शेष 5 आराेपियों काे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से शनिवार तक इन्हें पुलिस रिमांड पर साैंपा गया है। शनिवार काे बिरलाग्राम पुलिस दाेबारा आराेपियों काे न्यायालय में पेश करेगी। उमरना फाटक के समीप युवक का शव मिला था।

पीएम रिपाेर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसमें नाबालिग भांजे और उसके बड़े पापा प्रेमनारायण द्वारा जमीन विवाद काे लेकर हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देने की बात सामने आई। पुलिस ने कमठाना निवासी रशीद खान, ताैसिफ, वसीम, गणपतलाल, प्रेमनारायण और नाबालिग काे मामले में गिरफ्तार किया था।

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