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टीकाकरण:वैक्सीन से छूटे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अब 3 फरवरी को रखा जाएगा मॉप अप राउंड

नागदा7 घंटे पहले
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कोविड-19 टीकाकरण में अब तक पंजीयन सूची में नाम होने के बावजूद टीका नहीं लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगवाने का एक और मौका दिया जाएगा। नागदा-खाचरौद ब्लॉक में 3 फरवरी को इन लोगों के लिए मॉप अप राउंड रखा जाएगा। ताकि वे लोग उस दिन आकर वैक्सीन लगवा सके। नागदा-खाचरौद ब्लॉक के अंतर्गत नागदा, खाचरौद और उन्हेल में अलग-अलग दिनों में टीकाकरण किया गया है। हर दिन कोई न कोई हेल्थ वर्कर टीका लगवाने नहीं पहुंचे, जिसके कारण एक भी दिन शत-प्रतिशत टीकाकरण नहीं हो सका।

पंजीयन होने के बावजूद कहीं स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने से अप्रत्यक्ष रूप से इनकार कर रहे हैं तो कोई नगर से बाहर होने या बीमारी का कारण बता रहा है, जिसके कारण चयनित स्वास्थ्यकर्मी में से 200 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को अभी भी टीका नहीं लगाया जा सका है। बीएमओ डॉ. कमल सोलंकी ने बताया जो लोग अब तक टीकाकरण से छूटे हुए हैं, उनके लिए 3 फरवरी को मॉप अप राउंड होगा ताकि वह लोग वैक्सीन का टीका लगवा सके। बाद में उनका नंबर आएगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है।

इसलिए ऐसे लोगों को मॉप अप राउंड में टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं, जो टीकाकरण के दिन शहर से बाहर थे अथवा उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इन लोगों को यह एक और मौका दिया जा रहा है। नागदा के अलावा खाचरौद और उन्हेल में बनाए सत्र स्थल (टीकाकरण केंद्र) पर भी मॉप अप राउंड होगा।

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