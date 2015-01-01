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आवेदन देने के 4 घंटे में की मदद:मोटराइज्ड ट्राइसिकल का मंत्री गेहलोत ने पहले खुद लिया ट्रायल

नागदा20 मिनट पहले
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आवेदन पर अक्सर अधिकारी व जनप्रतिनिधि विभाग से समस्या हल करने का आश्वासन देकर उसे रख लेते हैं, लेकिन शनिवार काे केंद्रीय मंत्री डाॅ. थावरचंद गेहलाेत के निवास पर कुछ अलग नजारा रहा।

रिंगनाेद निवासी दिव्यांग बेटे के लिए पिता ने केंद्रीय मंत्री गेहलाेत के निवास पर पहुंचकर अावेदन किया ताे मात्र 4 घंटे में ही माेटराइज्ड ट्राइसिकल उपलब्ध करा दी गई। स्नेह के संस्थापक व केंद्रीय दिव्यांगजन सलाहकार बाेर्ड सदस्य पंकज मारू ने बताया रिंगनोद निवासी 43 वर्षीय कमलेश हादसे में 80 प्रतिशत दिव्यांग हो चुके थे। परिवार की आर्थिक स्थिति नाजुक है आैर उन्हें अावागमन में परेशानी हाेती थी। इस पर पिता रामचंद्र ने नागदा पहुंचकर केंद्रीय मंत्री गेहलाेत काे अावेदन िदया। गेहलाेत ने त्वरित कार्रवाई कर स्नेह संस्थापक मारू काे एडीप योजना के तहत बैटरी चलित ट्राइसिकल उपलब्ध कराने काे कहा। इस पर मारू द्वारा उज्जैन स्थित एलिम्को की उत्पादन इकाई से बैटरी चलित ट्राइसिकल मंगवाकर केंद्रीय मंत्री गेहलोत के हाथों प्रदान कराई गई। गेहलोत ने स्वयं उसे चलाकर उसकी गुणवत्ता को परखा और उसके बाद संबंधित काे दी। इस पर रिंगनाेद प्रेस क्लब अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, समाजसेवी जगदीश सोनी ने अाभार माना। इस माैके पर ओमप्रकाश गेहलोत, नंदलाल जोशी, चंदनसिंह शर्मा, पूनमचंद गेहलोत, अमनदीप सिंह खालसा आदि मौजूद थे।

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