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नामांतरण:नामांतरण की फाइलों का निराकरण शुरू, पटवारी रिपोर्ट के बाद 80 प्रकरण निराकृत

नागदा3 घंटे पहले
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नपा में लगभग 600 फाइलें नामांतरण के लिए अटकी हुई थी। वजह नियमों का आड़े आना था। भास्कर ने 11 नवंबर को मुद्दे काे प्रमुखता से प्रकाशित कर बताया कि नियम क्या है और कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है।

एसडीएम व नपा प्रशासक आशुतोष गोस्वामी ने कलेक्टर से मार्गदर्शन के बाद नामांतरण प्रकरणों में पटवारी रिपोर्ट लगाने के निर्देश दिए। गुरुवार काे 600 में से 80 फाइलों में पटवारी रिपोर्ट लगाकर उन्हें स्वीकृति दी गई है। यानी अब नामांतरण फाइलों के प्रकरणों का निराकरण शुरू हाे गया है।

ऐसे में जल्द अन्य प्रकरणों का निराकरण हाेगा व लोगों काे परेशानी से राहत मिलेगी। वजह नपा में नामांतरण नहीं हाेने से कई लाेगाें की लाेन की फाइलें भी रुकी थी। मामले में एसडीएम व नपा प्रशासक गोस्वामी ने बताया पटवारी काे प्रकरणों में रिपोर्ट लगाने काे कहा है। जैसे-जैसे रिपोर्ट लगकर फाइल आएंगी, उनका निराकरण किया जाएगा। अभी 80 फाइलें निराकृत की गई हैं। उद्देश्य यही है कि जल्दबाजी के चक्कर में मात्र सरकारी जमीन का नामांतरण न हाे।

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