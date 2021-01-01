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  • One Year After The Administrative Order, Kharsoudkalan Got The Status Of Upatheesil, The Sub Tehsil Tappa Office Of 60 Villages Started.

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शुभारंभ:प्रशासनिक आदेश के एक साल बाद खरसौदकलां को उपतहसील का दर्जा मिला, 60 गांवों का उपतहसील टप्पा कार्यालय शुरू

नागदा5 घंटे पहले
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बड़नगर तहसील के खरसौदकला में नया उप तहसील (टप्पा) शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में न्यायालय नायब तहसीलदार कार्यालय का शुभारंभ स्थानीय कृषि उपज मंडी के कार्यालय में एसडीएम डॉ.योगेश तुकाराम भरसट द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों सहित ग्रामीणजन की उपस्थिति में मंत्रोचार से किया। तहसीलदार सुरेश नागर ने बताया कि राजस्व निरीक्षक वृत्त एक एवं दो के 45 पटवारी हलके के कुल 60 ग्राम इस टप्पे में शामिल किए गए हैं। इनमें खरसौदकला उप तहसील के कार्यक्षेत्र की परिधि में ग्राम भाटपचलाना सावंतपुरा, बरड़िया, नौगावां, बालोदा कोरन, अजड़ावदा, ओरड़ी, नारेलाखुर्द, मलोटा, बांदरबेला, बनबनी, भुंवासा, कान्याखेड़ी, लिंबास, चिरोला, राठोरखेड़ी, मुंगावदा, करड़वास, लसुड़िया, सलवा, सिलोदिया, मुंगावदी, खरसौदकला, रावदियापीर, मिंडका, कल्याणपुरा, कमानपुर, उड़सिंगा, पडुन्याखेड़ा, मुंडत, खेड़ा नारायण, खंडोदा व सिमलावदा शामिल हैं। उक्त टप्पा कार्यालय पर प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को सुनवाई होगी व सभी राजस्व कार्य किए जाएंगे। शुभारंभ अवसर पर एसडीएम ने डाइवर्सन के मामले में चार पंेडिंग प्रकरणों पर फैसला सुनाया। मौके पर ही आवेदक खरसौदकलां निवासी महेंद्र पिता उत्छवलाल पटेल के जमीन के डायवर्सन आवेदन का निराकरण किया। जमीन डायवर्सन के प्रकरण में किसानों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार सुरेश नागर, खरसौदकलां टप्पा नायब तहसीलदार नवीन छिलोतरे के अलावा क्षेत्र से हल्का पटवारी मौजूद थे।

एक साल बाद अमल में आया टप्पा कार्यालय
मजेदार बात यह है कि तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्र ने पिछले साल खरसौदकलां में राजस्व मामले में बड़नगर तहसील का टप्पा कार्यालय खोलने के लिए आदेश प्रसारित किए थे। 5 फरवरी 2020 को परिपत्र जारी करते हुए तत्काल इसे अमल में लाने के लिए भेजा था। क्षेत्रवासियों को आदेश के एक साल बाद यह सुविधा मिली।

अधिकारी ने ग्राम चौपाल भी लगाई, क्षेत्र के लोगों को राजस्व सुविधा मिलने पर अफसरों ने दी बधाई
टप्पा कार्यालय के शुभारंभ के पश्चात मंडी परिसर में चौपाल कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें अधिकारी ने खरसौदकलां में क्षेत्र के लोगों को राजस्व सुविधा मिलने पर बधाई दी। साथ ही छोटी-मोटी समस्या का त्वरित निदान का आश्वासन भी दिया। अधिकारियों ने सभा में मौजूद ग्रामीणजनों को शासन की ग्राम चौपाल योजना को कारगर बताया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद लोगों के बीपीएल हितग्राही राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल, सुरेश पटेल, हरिसिंह पाटीदार, राधेश्याम चौधरी, ध्रुवसिंह पाटीदार, नाथूलाल परमार, सरपंच प्रतिनिधि ललित जानी के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
अधिकारी ने ग्राम सलवा में आयोजित की ग्राम चौपाल
एसडीएम ने खरसौदकलां से पहले समीप के गांव सलवा मे ग्राम चौपाल आयोजित की। चौपाल में किसानों को अविवादित फोती नांमातरण मामले से अवगत कराया। ग्राम पंचायत सचिव से बीपीएल धारी एवं वृद्धावस्था योजना की जानकारी भी जुटाई। साथ में नालों की समस्या निवारण के लिए तहसीलदार एवं पटवारी को निर्देश दिए। खरसौदकलां में कार्यालय शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

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