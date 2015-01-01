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स्वच्छता रैली:चार गांवों के लोगों को किया स्वच्छता के प्रति जागरूक

बड़नगर3 घंटे पहले
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  • विश्व शौचालय दिवस पर निकाली स्वच्छता रैली

विश्व शौचालय दिवस पर जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत रूनीजा, खेड़ावदा, गजनीखेड़ी, माधौपुरा में स्वच्छताग्राहियों ने स्वच्छता रैली निकालकर स्वच्छता के नारे लगाकर व डमरू बजाकर एवं अन्य गतिविधियां के माध्यम से स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया।

स्वच्छताग्राहियों ने मिलकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए शौचालय का उपयोग करने, शौचालय के उपयोग के बाद हाथ धुलाई की समझाइश दी। अपने आसपास सफाई रखने, पाॅलीथिन का उपयोग नहीं करने एवं कपड़े की थैली का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक कर मास्क पहनने के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। जानकारी समन्वयक प्रशांत दवे ने दी।

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