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समीक्षा बैठक:गेहूं खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था और बारदान की कमी से खरीदी प्रभावित न हो- विधायक परमार

नागदा5 घंटे पहले
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शासकीय महाविद्यालय परिसर में विधायक महेश परमार द्वारा तहसील के विभागों की समीक्षा बैठक ली गई। बुधवार को आयोजित बैठक में 35 विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। विधायक द्वारा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य योजनाओं आदि की जानकारी विभाग के अधिकारियों से ली एवं कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। विधायक ने कहा कि गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है एवं आगामी दिनों में किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे, गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं रहे। किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, वहीं बारदान की कमी से खरीदी कार्य नहीं रुके, इसकी व्यवस्था भी अभी से करके रखें। बीमा के लिए कई गांव के नागरिक रहे गए हैं। इस काम को गंभीरतापूर्वक करें और जो गांव रह गए हैं, उस गांव में जाकर सर्वे कर जिन किसानों को अभी तक बीमा नहीं मिला है, उन्हें इसकी जानकारी दें। इसके लिए गांव में चौपाल आदि का आयोजन भी किया जा सकता है। कृषि मंडी सचिव से मंडी परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों को समय पर पूरा
करने को कहा। वहीं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन सड़कों पर हो रहे हादसे रोकने एवं रुके हुए कार्यों को समय पर पूरा करें। इस दौरान किसान नेता गंगा सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कायथा राजेश शर्मा, एसडीएम एकता जायसवाल, तहसीलदार डीके वर्मा, विकासखंड समन्वयक सोनक पंडित आदि उपस्थित रहे।
कोरोना नियम की अनदेखी
भाजपा नेता एवं जिला अध्यक्ष सरपंच संघ तेजसिंह डांगी ने आरोप लगाया कि समीक्षा बैठक के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी हुई है। अधिकारियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग नहीं किया गया। इसकी शिकायत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जिला प्रशासन को करने की बात कही।

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