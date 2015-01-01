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आज भी मनेगी तेरस:बरसा धन, तीन करोड़ रुपए से अधिक का हुआ कारोबार

नागदा3 घंटे पहले
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दीपोत्सव पर्व का आगाज गुरुवार को धनतेरस के साथ हो गया। तिथियों के कारण इस बार दो दिन धनतेरस मनाई जा रही है। कोरोना काल में आई इस धनतेरस पर लंबे समय बाद बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई।

लोगों ने शुभ मुहूर्त में सोना-चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, कपड़े आदि सामान की अच्छी खरीदी हुई। व्यापारियों के अनुसार 3 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। नागदा-खाचरौद में धनतेरस पर लोगों ने प्लॉट-मकान के सौदे भी किए। नागदा में गुरुवार को शहर की 29 और खाचरौद की 6 रजिस्ट्रियां हुईं। शुक्रवार को भी धनतेरस की खरीदी होगी।

इन बाजारों में रहा आज रहा सबसे ज्यादा उठाव

बाजार बिक्री

ऑटो मोबाइल 1.30 करोड़ सोना-चांदी 1.15 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स 35 लाख व मोबाइल रुपए से अधिक रियल एस्टेट 1 करोड़ से अधिक रेडिमेड, अन्य 10 लाख से अधिक

(आंकड़े व्यापारियाें के अनुसार रुपए में)

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