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  • Reservation Process May Be Held This Month For The Post Of NCP President, Chair Has Been Vacant Since January 2020

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निकाय चुनाव:नपा अध्यक्ष पद के लिए इसी माह हो सकती है आरक्षण की प्रक्रिया, जनवरी 2020 से खाली है कुर्सी

बड़नगर3 घंटे पहले
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  • शहरी क्षेत्र के 18 वार्डों में हो चुकी पार्षद पद के लिए प्रक्रिया, राजनीति शुरू

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 20 से 25 नवंबर के बीच हो सकती है। शहरी क्षेत्र के 18 वार्डों में पार्षद पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर पालिका का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बात की भनक नेताओं को लगते ही आरक्षण की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है। इस बार अध्यक्ष पद पिछड़ा पुरुष व अनारक्षित महिला होने के समीकरण अधिक बन रहे हैं। हालांकि पिछड़ा वर्ग के दावेदार चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार अभी तक के नगर पालिका चुनाव में पिछड़ा पुरुष नरेंद्र राठौड़, सामान्य महिला उमा नवीन दवे, सामान्य पुरुष सुकमाल जैन, मुकेश पंड्या व पिछड़ा महिला मधु अशोक शोभावत अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में अब अनारक्षित महिला व पिछड़ा पुरुष की संभावना अधिक लग रही है। साथ ही पिछले चुनाव में पिछड़ा वर्ग की महिला वर्ग के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित होने से अब पिछड़ा मुक्त महिला व पिछड़ा पुरुष दावेदार भी कुर्सी पर नजर लगाए हुए हैं।

आरक्षण होने का भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों को इंतजार है। अभी तक दोनों ही दलों ने किसी प्रकार की तैयारी शुरू नहीं की है। आरक्षण होने के बाद ही दोनों ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ेगी। मालूम हो 5 जनवरी को नगर पालिका अध्यक्ष पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। फिलहाल एसडीएम ही नगर पालिका में भारसाधक अधिकारी के रूप में अध्यक्ष का काम संभाले हुए हैं।

प्रमुख दलों की तैयारी भी चल रही

भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम चोटिया ने कहा नगर पालिका अध्यक्ष पद का आरक्षण होने के बाद पार्टी के निर्देश पर काम को गति देंगे। संगठनात्मक रूप से चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण बिलाला ने कहा पार्टी को अध्यक्ष पद के आरक्षण का इंतजार है।

आरक्षण की प्रक्रिया के बाद पीसीसी से मिले निर्देश अनुसार अध्यक्ष व पार्षद पद के दावेदारों से बायोडाटा भी लिए जाएंगे। नगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी है। नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदेश शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पदों का आरक्षण शासन स्तर पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।

25 साल तक भाजपा का कब्जा

नगर पालिका में लगातार 5 कार्यकाल से नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के कब्जे में रही है। भाजपा के टिकट पर नरेंद्र राठौड़, उमा देवी दवे, सुकमाल जैन, मुकेश पंड्या और मधु शोभावत चुनी गईं।

लगातार 25 साल से भाजपा के कब्जे में सीट रहने के बाद कांग्रेस को इस बार जीत के लिए पूरी ताकत झोंकना होंगी। इस बार कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल होने से कांग्रेस संगठन इस चुनाव में जीतने की पुरजोर कोशिश करेगी। जबकि भाजपा लगातार छठी बार अध्यक्ष पद अपने कब्जे में रखने के लिए ताकत के साथ मैदान में उतरने का प्रयास करेगी।

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