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यह तो अशिक्षा है:मंत्री के स्वागत के लिए सड़क पर जाम, आम लोगों के लिए रास्ता रोका

नागदा22 मिनट पहले
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शनिवार देर शाम शहर आए स्कूल शिक्षा मंत्री की गाड़ियों के काफिले ने आम लोगों की फजीहत कर डाली। जवाहर मार्ग पर उनका स्वागत कार्यक्रम रखा था।

इस कारण स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार की गाड़ियों का काफिला सड़क पर ही खड़ा रहा। स्वागत के लिए पहुंचे अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भी सबसे व्यस्त मार्ग पर ही खड़ी रही। इस कारण जाम लग गया। जाम हटाने में नाकाम होते पुलिसकर्मियों ने दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों पर अपनी खाकी का रौब दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद सिविल अस्पताल तिराहे से पहले आम लोगों के लिए यातायात रोक दिया, जबकि पुष्य नक्षत्र होने से इस मार्ग से शाम के समय लोगों की सबसे अधिक आवाजाही बनी थी। कुछ ऑटो व मैजिक चालक इस रास्ते पर आए तो पुलिसकर्मी उन्हें धक्के मारकर आगे बढ़ाते रहे। करीब आधा घंटा इसी तरह का नजारा बना रहा। खास बात यह एक तरफ कोरोना के नाम पर प्रशासन छठ पूजा तक के लिए अनुमति नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ बगैर अनुमति ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।

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