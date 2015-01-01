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धोखाधड़ी:डेढ़ गुना राशि मिलने के लालच में जमा किए रुपए

नागदा3 घंटे पहले
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  • अब मूल भी नहीं मिल रहा, पुलिस को शिकायत

पांच साल में जमा राशि की डेढ़ गुना राशि लौटाने का लालच देकर ग्रामीणों से धोखाधड़ी का मामला शुक्रवार काे मंडी थाने पहुंचा है।

गांव बनवाड़ा के ग्रामीणाें ने मंडी पुलिस थाने में चिटफंड कंपनी के एजेंट ओमप्रकाश पिता रामचंद्र जायसवाल सहित अन्य के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। इसमें बताया कि गांव में रहने वाले ओमप्रकाश जायसवाल ने स्वयं को ग्रेसेस मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन सोसायटी लिमिटेड का एजेंट बताकर कई ग्रामीणों के खाते खोले थे।

जायसवाल ने पांच साल में जमा पूंजी की डेढ़ गुना राशि लाैटाने की बात कही थी। इस पर 50 से अधिक लोगों ने पांच साल तक प्रतिमाह के हिसाब से हजारों रुपए जमा कराए। समयावधि पूरी हाेने के करीब एक साल बीतने के बाद भी एजेंट ब्याज तो दूर, मूल राशि भी नहीं लाैटा रहा है। उल्टा ग्रामीणों से गालीगलाैज की जा रही है।

डायरेक्टर लखन जेल में

कंपनी में काम करने वाले सभी एजेंटों की ओर से धार में कंपनी के डायरेक्टर देवास निवासी लखन जायसवाल के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। धार पुलिस धोखाधड़ी के आरोप में लखन जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है।

ओमप्रकाश के मुताबिक क्षेत्र में लगभग 84 लोगों के खाते खोले थे, जिनके 12 लाख रुपए कंपनी में जमा कराए थे। थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ धार में एफआईआर हुई है। एजेंट काे ग्रामीणों के रुपए लौटाने काे कहा गया है।

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