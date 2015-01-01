पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

उम्मीद का पुष्य:डेढ़ करोड़ का शनि पुष्य नक्षत्र, पिछले साल से 40 फीसदी कम रहा व्यापार

नागदा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाइक-सराफा में रहा उछाल, आज रवि पुष्य में भी खरीदारी के लिए रहेगी भीड़

दीपाेत्सव पर्व की शुरुआत पुष्य नक्षत्र के साथ हाे गई है। पुष्य नक्षत्र दाे दिन हाेने से शनिवार के साथ अब रविवार काे भी खरीदारी हाेगी। हालांकि रविवार काे पुष्य नक्षत्र सुबह तक ही रहेगा।

शनिवार काे पुष्य नक्षत्र पर बाजार गुलजार रहा ताे व्यापारियों के चेहरे भी चमक उठे। बाइक और सराफा बाजार में उछाल रहा। अब रविवार काे भी पुष्य नक्षत्र में खरीदी हाेगी। इसके लिए बाकायदा लाेगों ने पहले से ही अपनी बुकिंग भी कर ली है। शनिवार काे शहर में लगभग डेढ़ कराेड़ रुपए का बाजार में उठाव हुआ है। हालांकि व्यापारियों की मानें तो यह गत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत कम है, लेकिन रवि पुष्य से अभी व्यापारियाें काे उम्मीद बनी हुई है।

अाम दिनाें से दाेगुना रही बाजार में भीड़, जाम लगा
शहर के बाजार में शाम के समय भीड़ बनी रहती है। हालात यह रहते हैं कि जाम की स्थिति बनती है। पुष्य नक्षत्र हाेने अाैर त्याेहार के नजदीक हाेने से शहर के साथ ग्रामीण ग्राहकों की भीड़ भी बाजार में आने लगी है। इससे शनिवार सुबह 10 बजे से ही बाजार में चहल-पहल बढ़ गई, जो रात बाजार खुले रहने तक रही। गर्मी कम हाेने से दिन में भी बाजार की राैनक बनी रही और शाम काे पैदल चलने तक में जाम जैसी स्थिति रही।

हर दुकान पर रहे ग्राहक ही ग्राहक
भले ही संक्रमण का प्रभाव है, लेकिन उसके बाद भी लाेग त्याेहार काे फीका नहीं हाेने देना चाहते हैं। इसलिए खरीदी का दाैर उसी उत्साह से हाे रहा है। घराें काे सजाने के लिए रंग-राेगन, अार्टिफिशियल सामानाें, सराफा, बाइक शाेरूम, रेडिमेड कपड़ांे की दुकानाें पर भीड़ लगी रही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें