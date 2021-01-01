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  • Sriramala Mahasangam Of Child Volunteers Of The Sangh In Khel Prashal; Child Volunteers From 10 Of 14 Branches Joined

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रामलला महासंगम कार्यक्रम:खेल प्रशाल में संघ के बाल स्वयं सेवकों का श्रीरामलला महासंगम; 14 में से 10 शाखाओं के बाल स्वयं सेवक शामिल हुए

नागदा7 घंटे पहले
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बालकार्य ने रविवार को नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में रामलला महासंगम कार्यक्रम मनाया। इसमें नगर की 14 शाखाओं में से 10 शाखाओं के बाल स्वयं सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में समता, खेल, सामूहिक योग, गीत आदि शारीरिक व बौद्धिक कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों के मध्य प्रभु श्रीराम के जीवन पर संघ के जिला

सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख रायसिंह चौधरी ने कहा श्रीराम बाल्यकाल से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। कार्यक्रम के पश्चात भारत बोध प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित किए गए। इस माैके पर जिला सहकार्यवाह विशाल बहल, नगर शारीरिक प्रमुख दीपक कंडारे एवं नगर बाल कार्य प्रमुख अर्जुन बागड़ी उपस्थित रहे।

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