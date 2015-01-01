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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद:दुष्कर्म के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला फूंका

नागदाएक घंटा पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) द्वारा गुरुवार काे छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में विराेध जताया गया। पुराने बस स्टैंड पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका गया। पुतला दहन के बाद एबीवीपी पदाधिकारियाें ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में जनजाति समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों के साथ न्याय करने में असफल साबित हो रही है। एबीवीपी द्वारा जनजाति छात्रा को न्याय दिलाने और छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली के विराेध में पुतला जलाया गया। इस माैके पर नगर अध्यक्ष सूरज मकवाना, नगर मंत्री जुबेर कुरैशी, नगर सहमंत्री तरुण रघुवंशी, चेतन चौहान, कमल सोनगरा, छोटू मावर, अमन प्रजापत, मोनू यादव आदि माैजूद थे।

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